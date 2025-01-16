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160 матчей в УПЛ. Клуб Первой лиги подписал опытного хавбека
Никита Татарков будет играть за ФК ЮКСА
t.me/fcucsa
30-летний атакующий полузащитник находился без команды с лета 2024 года, когда покинул "Кривбасс" на правах свободного агента.
Никита — воспитанник "Металлурга". Выступал за "Черноморец", "Львов", "Ворсклу" и "Пюник". В УПЛ сыграл 160 матчей, забил 6 голов и отдал 16 ассистов.
ЮКСА, которая по результатам осенней части чемпионата пробилась в чемпионскую группу, сейчас занимает седьмую строчку турнирной таблицы и уступает лидеру "Эпицентру" семь очков.
Отметим, что цвета ФК ЮКСА защищает бывший партнер Татаркова по "Кривбассу" Роман Дебелко, который так же был "отчислен" из команды прошлым летом.
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