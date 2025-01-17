Нива Тернополь взяла в аренду городской стадион имени Шухевича. На сколько лет?

Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича передадут в аренду местному профессиональному футбольному клубу "Нива". Такое решение было принято на исполнительном комитете Тернопольского городского совета, сообщает сайт учреждения.

Соглашение межу сторонами подписано на 15 лет, что позволит городу сэкономить около 2,5 миллиона гривен ежегодно, которые тратились на его содержание из бюджета общины. Теперь "Нива" будет отвечать за содержание и обновление стадиона.

Арендатор обязался в течение первых пяти лет осуществить строительно-ремонтные работы на сумму не менее 100 миллионов гривен для развития спортивной инфраструктуры стадиона. Это существенно улучшит состояние футбольного поля, беговых дорожек, сооружения, сделав его современным спортивным объектом, соответствующим всем стандартам для проведения соревнований различных уровней.

Также сообщается, что условия договора предусматривают возможность бесплатного использования стадиона для проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий, учебно-тренировочного процесса и соревнований, организованных государственными органами, бюджетными учреждениями или федерациями по видам спорта.

Весеннюю часть сезона "Нива" Тернополь проведет в Группе Выбывания.