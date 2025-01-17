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Металлист 1925 подписал 17-летнего нападающего
Договор рассчитан на три года
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" заключил контракт с 17-летним нападающим Даниилом Пилипчуком.
Как сообщает клубная пресс-служба, срок соглашения на три года. Футболист будет выступать под 92-м номером.
Даниил Пилипчук родился во Львове. Начал заниматься футболом в местной ДЮСШ "Карпаты". На уровне ДЮФЛУ играл за "ЛФКС-Карпаты" (52 матча/16 голов). Чемпион Украины U-17 в составе "ЛФКС-Карпаты" в сезоне 2023/24 гг. На профессиональном уровне играл за второлиговые "Карпаты-2" (14 матчей) и "Куликов-Белку" (12 матчей - 3 гола и 2 игры в Кубке Украины - 1 гол).
Имеет в своем активе игры за сборную Украины U-16 (2 матча/1 гол) и сборную школьников Украины (Чемпионат мира 2024 в Китае - 6 матчей, 6 голов).
Ранее "Металлист 1925" объявил о подписании бразильского полузащитника Педро Артура.
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