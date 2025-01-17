Экс-игрок Динамо получил приглашение на просмотр от европейского клуба

Экс-игрок "Динамо" Василий Танчак, который ныне выступает за тернопольскую "Ниву", может оказаться в Европе.

По информации Sport.ua, 22-летний игрок получил приглашение на просмотр от литовского клуба "Судува" из высшей лиги страны. Если Танчак успешно пройдет просмотр, то подпишет контракт на 2 года.

Василий выступал за "Динамо" Киев U-19 с 2020 по 2022 год, успев сыграть в матчах Юношеской Лиги чемпионов. Затем он был отправлен в аренду в ПФК "Львов", где провел полсезона, но так и не дебютировал за основную команду. После этого он подписал двухлетний контракт с тернопольской "Нивой", который истекает в марте 2025.

В сезоне 2024/25 Танчак провел 6 матчей за "Ниву" Тернополь, голевыми действиями не отличился.

В составе литовской "Судувы" выступают два украинца: защитник Иван Зотко и полузащитник Максим Пирогов. В сезоне 2024 "Судува" финишировала на 9-м месте, но выиграла стыковые игры и осталась в лиге.