Равлик остался без клуба. Эпицентр завершил сотрудничество с хавбеком

Полузащитник "Эпицентра" Виталий Равлик покинул клуб. Стороны решили прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний Равлик присоединился к команде в июле 2024 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах, в которых отличился одним забитым голом.

Ранее Равлик выступал за "Энергетик" Добротвор, "Юность", "Агробизнес" и "Карпаты".

По итогам первой части сезона в Первой лиге "Эпицентр" вышел в Чемпионскую группу, где будет бороться за путевку в УПЛ.