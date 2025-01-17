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Равлик остался без клуба. Эпицентр завершил сотрудничество с хавбеком

Первая лига

Теперь он свободный агент

Равлик остался без клуба. Эпицентр завершил сотрудничество с хавбеком

Фото: ФК Епіцентр

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Полузащитник "Эпицентра" Виталий Равлик покинул клуб. Стороны решили прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний Равлик присоединился к команде в июле 2024 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах, в которых отличился одним забитым голом.

Ранее Равлик выступал за "Энергетик" Добротвор, "Юность", "Агробизнес" и "Карпаты".

По итогам первой части сезона в Первой лиге "Эпицентр" вышел в Чемпионскую группу, где будет бороться за путевку в УПЛ.

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Источник:
ФК Епіцентр
Опубликовал: Алина Ерофеева
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