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Металлист 1925 следит за форвардом аутсайдера чемпионата Албании

Первая лига

Желто-синие уже определились с суммой компенсации

Металлист 1925 следит за форвардом аутсайдера чемпионата Албании

Фото - Скендербеу

Новина українською

Вингер "Скендербеу" Эрмир Рашица входит в сферу интересов "Металлиста 1925". Харьковчане готовы заплатить за него 800 тысяч евро и оставить до конца сезона в клубе.

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Напомним, месяц назад появлялась информация о возможном переходе нападающего в черкасский ЛНЗ.

Албанский футболист в текущем сезоне отыграл больше всех времени среди полевых игроков (1791 минута). 11 января его коллектив провел первый поединок местной Суперлиги в новом году. "Скендербеу" занимает последнюю строчку в чемпионате, что не помешало отобрать очки на выезде у лидера первенства "Партизани" (1:1).

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Источник:
Panorama
Опубликовал: Александр Симченко
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