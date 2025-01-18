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Металлист 1925 следит за форвардом аутсайдера чемпионата Албании
Желто-синие уже определились с суммой компенсации
Фото - Скендербеу
Вингер "Скендербеу" Эрмир Рашица входит в сферу интересов "Металлиста 1925". Харьковчане готовы заплатить за него 800 тысяч евро и оставить до конца сезона в клубе.
Напомним, месяц назад появлялась информация о
Албанский футболист в текущем сезоне отыграл больше всех времени среди полевых игроков (1791 минута). 11 января его коллектив провел первый поединок местной Суперлиги в новом году. "Скендербеу" занимает последнюю строчку в чемпионате, что не помешало отобрать очки на выезде у лидера первенства "Партизани" (1:1).
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