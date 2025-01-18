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"Можно и так сказать": Гармаш намекнул на завершение карьеры и рассказал об уходе из Металлиста 1925
Не хочет просто сидеть
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Украинский полузащитник Денис Гармаш прокомментировал для УФ, действительно ли он расторг контракт с харьковским "Металлистом 1925".
“ – Денис, Вы действительно намерены прекратить сотрудничество с “Металлистом 1925” или клуб с Вами?
– Я уже расторг контракт с “Металлистом 1925”. Осталось только заверить этот процесс, бумаги, официально в ПФЛ.
– В чем причина такого достаточно радикального решения?
– Разорвал и разорвал… Ну не рассчитывает на меня тренер. Что мне там сидеть? Меня приглашал Виктор Скрипник, а сейчас командой руководит Патрик ван Леувен и я не подхожу под его видение футбола, схемы. Вот и все”, – сказал Гармаш.
Более того, хавбек намекнул на завершение карьеры. Пока он не ищет вариантов для продолжения работы.
“ – Что дальше, уже есть варианты продолжения карьеры, реальные предложения от украинских или зарубежных клубов?
– Я даже не ищу никаких вариантов. Пока хочу, знаете… Не хочу ничего делать.
– То есть взять паузу и отдохнуть немного?
– Нет. Речь не о передышке или паузе. Просто хочу дальше чисто да, поиграть в удовольствие. Не больше.
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– Подождите, Вы же не намерены завершить карьеру в 34 года?
– Можно и так сказать. Почти”, – добавил Гармаш.
В текущем сезоне Денис под руководством ван Леувена провел один матч – 27 минут во втором туре против "Кремня". В остальных поединках Первой лиги он остался на скамье для запасных.
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