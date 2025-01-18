  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Можно и так сказать": Гармаш намекнул на завершение карьеры и рассказал об уходе из Металлиста 1925
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Можно и так сказать": Гармаш намекнул на завершение карьеры и рассказал об уходе из Металлиста 1925

Первая лига
Обновлено

Не хочет просто сидеть

"Можно и так сказать": Гармаш намекнул на завершение карьеры и рассказал об уходе из Металлиста 1925

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Украинский полузащитник Денис Гармаш прокомментировал для УФ, действительно ли он расторг контракт с харьковским "Металлистом 1925".

– Денис, Вы действительно намерены прекратить сотрудничество с “Металлистом 1925” или клуб с Вами?

– Я уже расторг контракт с “Металлистом 1925”. Осталось только заверить этот процесс, бумаги, официально в ПФЛ.

– В чем причина такого достаточно радикального решения?

– Разорвал и разорвал… Ну не рассчитывает на меня тренер. Что мне там сидеть? Меня приглашал Виктор Скрипник, а сейчас командой руководит Патрик ван Леувен и я не подхожу под его видение футбола, схемы. Вот и все”, – сказал Гармаш.

Более того, хавбек намекнул на завершение карьеры. Пока он не ищет вариантов для продолжения работы.

– Что дальше, уже есть варианты продолжения карьеры, реальные предложения от украинских или зарубежных клубов?

– Я даже не ищу никаких вариантов. Пока хочу, знаете… Не хочу ничего делать.

– То есть взять паузу и отдохнуть немного?

– Нет. Речь не о передышке или паузе. Просто хочу дальше чисто да, поиграть в удовольствие. Не больше.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Подождите, Вы же не намерены завершить карьеру в 34 года?

– Можно и так сказать. Почти”, – добавил Гармаш.

В текущем сезоне Денис под руководством ван Леувена провел один матч – 27 минут во втором туре против "Кремня". В остальных поединках Первой лиги он остался на скамье для запасных.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 следит за форвардом аутсайдера чемпионата Албании
yellow-arrow
Замена Крупскому. Ворскла арендует опытного правого защитника Металлиста 1925
yellow-arrow
Равлик остался без клуба. Эпицентр завершил сотрудничество с хавбеком
Денис Гармаш Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости