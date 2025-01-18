"Можно и так сказать": Гармаш намекнул на завершение карьеры и рассказал об уходе из Металлиста 1925

Украинский полузащитник Денис Гармаш прокомментировал для УФ, действительно ли он расторг контракт с харьковским "Металлистом 1925".

“ – Денис, Вы действительно намерены прекратить сотрудничество с “Металлистом 1925” или клуб с Вами? – Я уже расторг контракт с “Металлистом 1925”. Осталось только заверить этот процесс, бумаги, официально в ПФЛ. – В чем причина такого достаточно радикального решения? – Разорвал и разорвал… Ну не рассчитывает на меня тренер. Что мне там сидеть? Меня приглашал Виктор Скрипник, а сейчас командой руководит Патрик ван Леувен и я не подхожу под его видение футбола, схемы. Вот и все”, – сказал Гармаш.

Более того, хавбек намекнул на завершение карьеры. Пока он не ищет вариантов для продолжения работы.

“ – Что дальше, уже есть варианты продолжения карьеры, реальные предложения от украинских или зарубежных клубов? – Я даже не ищу никаких вариантов. Пока хочу, знаете… Не хочу ничего делать. – То есть взять паузу и отдохнуть немного? – Нет. Речь не о передышке или паузе. Просто хочу дальше чисто да, поиграть в удовольствие. Не больше.

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– Подождите, Вы же не намерены завершить карьеру в 34 года? – Можно и так сказать. Почти”, – добавил Гармаш.

В текущем сезоне Денис под руководством ван Леувена провел один матч – 27 минут во втором туре против "Кремня". В остальных поединках Первой лиги он остался на скамье для запасных.