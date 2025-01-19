  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 официально прекратил сотрудничество с двумя футболистами
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 официально прекратил сотрудничество с двумя футболистами

Первая лига

Об этом сообщалось еще в декабре

Металлист 1925 официально прекратил сотрудничество с двумя футболистами

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Металлист 1925" договорился с защитником Вадимом Черваком и полузащитником Денисом Гармашем о прекращении сотрудничества с согласия сторон.

Читайте такжеГармаш и компания: Металлист 1925 хочет попрощаться с целым списком игроков

Вадим Червак присоединился к команде в июле 2023 года. С тех пор провел 19 поединков и однажды даже защищал ворота харьковского клуба.

Денис Гармаш присоединился к коллективу прошлой зимой. С тех пор сыграл в 15 матчах за основную команду, в которых забил 2 гола. Также экс-футболист "Динамо" провел один поединок в составе "Металлиста 1925" Б.

По теме
yellow-arrow
"Можно и так сказать": Гармаш намекнул на завершение карьеры и рассказал об уходе из Металлиста 1925
yellow-arrow
Металлист 1925 следит за форвардом аутсайдера чемпионата Албании
yellow-arrow
Замена Крупскому. Ворскла арендует опытного правого защитника Металлиста 1925
Денис Гармаш Металлист 1925 (Харьков) Вадим Червак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости