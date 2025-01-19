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Металлист 1925 официально прекратил сотрудничество с двумя футболистами
Об этом сообщалось еще в декабре
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист 1925" договорился с защитником Вадимом Черваком и полузащитником Денисом Гармашем о прекращении сотрудничества с согласия сторон.
Вадим Червак присоединился к команде в июле 2023 года. С тех пор провел 19 поединков и однажды даже защищал ворота харьковского клуба.
Денис Гармаш присоединился к коллективу прошлой зимой. С тех пор сыграл в 15 матчах за основную команду, в которых забил 2 гола. Также экс-футболист "Динамо" провел один поединок в составе "Металлиста 1925" Б.
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