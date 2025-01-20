"Ситуация близка к критической": Красноперов сообщил о положении дел в Мариуполе

Главный тренер "Мариуполя" Олег Красноперов рассказал о проблемах команды.

“К сожалению, ситуация близка к критической. Все мои попытки, подопечных, найти спонсоров, которые бы подставили плечо, дивидендов не принесли. Есть уже полугодовая задолженность по зарплате футболистам, тренерам, нет средств для участия во второй части сезона.

Я планировал, что начнем подготовку к выступлению в этапе на выживание в начале февраля, но вообще все идет к тому, что придется досрочно сойти с дистанции".