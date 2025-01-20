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"Ситуация близка к критической": Красноперов сообщил о положении дел в Мариуполе
Вероятно, что коллектив завершит свои выступления
Фото: ФК Яруд
Главный тренер "Мариуполя" Олег Красноперов рассказал о проблемах команды.
“К сожалению, ситуация близка к критической. Все мои попытки, подопечных, найти спонсоров, которые бы подставили плечо, дивидендов не принесли. Есть уже полугодовая задолженность по зарплате футболистам, тренерам, нет средств для участия во второй части сезона.
Я планировал, что начнем подготовку к выступлению в этапе на выживание в начале февраля, но вообще все идет к тому, что придется досрочно сойти с дистанции".
"Постепенно "Мариуполь" покидают ведущие игроки: Илья Караващенко перешел в "Левый Берег", Иван Мельниченко – в "Кудровку", а Дмитрий Пентелейчук – в "Куликов-Белку".
Хотя говорят, что надежда умирает последней, но очень надеюсь, что УАФ, ПФЛ не останутся в стороне от нашего катастрофического положения. Иначе "Мариуполь" – команда с победными традициями, где было подготовлено немало известных мастеров, может исчезнуть с футбольной карты Украины", – сказал Красноперов.
В настоящее время коллектив идет вторым в таблице Первой лиги в группе за выживание.
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