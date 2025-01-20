Минай готов отпустить тренера, который долго просит об отставке. Вместе с ним уйдут его помощники

Многомесячные мольбы Желька Любеновича могут быть услышаны текущей зимой. С момента старта в Первой лиге, главный тренер "Миная" регулярно обращался к руководству посредством СМИ на пресс-конференциях с просьбой отпустить его. Однако первую часть сезона оставался руководителем закарпатцев. Однако, по информации UA-Футбол, подготовку ко второй части чемпионата "Минай" может начать с новым тренерским штабом.

Похоже, клубу надоело терпеть постоянные жалобы, и руководство готово попрощаться с сербским специалистом и его ассистентами, которые пришли в "Минай" уже на "флажке" осенней части чемпионата УПЛ сезона-2023/24.

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Кроме Любеновича, "Минай" скорее всего покинут Никола Игнятиевич, Игорь Дудник и тренер вратарей Дмитрий Бабенко.