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Минай готов отпустить тренера, который долго просит об отставке. Вместе с ним уйдут его помощники
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Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Многомесячные мольбы Желька Любеновича могут быть услышаны текущей зимой. С момента старта в Первой лиге, главный тренер "Миная" регулярно обращался к руководству посредством СМИ на пресс-конференциях с просьбой отпустить его. Однако первую часть сезона оставался руководителем закарпатцев. Однако, по информации UA-Футбол, подготовку ко второй части чемпионата "Минай" может начать с новым тренерским штабом.
Похоже, клубу надоело терпеть постоянные жалобы, и руководство готово попрощаться с сербским специалистом и его ассистентами, которые пришли в "Минай" уже на "флажке" осенней части чемпионата УПЛ сезона-2023/24.
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Кроме Любеновича, "Минай" скорее всего покинут Никола Игнятиевич, Игорь Дудник и тренер вратарей Дмитрий Бабенко.
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