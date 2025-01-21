Хавбек Металлиста: Хочется как минимум попасть в стыковые матчи, как максимум - в УПЛ

Полузащитник "Металлиста" Денис Пидручный прокомментировал травму плеча, из-за которой он пропустил немало матчей.

- Денис, привет! Как и где ты провел отпуск и праздники?

- Поздравляю. Отпуск провел дома в Киеве со своей семьей. С ней и отметил праздники.

- Команда уже начала подготовительные тренировки. Ты тоже работаешь?

- Нет, сейчас у меня вообще отдельная программа, ведь мне сделали операцию на плече. Оно давно меня беспокоило и я принял решение воспользоваться зимней паузой, чтобы решить эту проблему.

- И как ты сейчас себя чувствуешь?

- Восстанавливаюсь. Только недавно снял повязку с руки и начал ее разрабатывать, чтобы восстановились все движения руки. Потом уже буду закачивать плечо.

- Быстрого восстановления тебе! В целом работать индивидуально намного тяжелее, чем с партнерами в коллективе?

- Большое спасибо! Да, конечно, это тяжелее. Работа в команде всегда проходит намного легче и интереснее.

- Ты стал важной фигурой в успехе "Металлиста" весной. Чувствуешь, себя мозговым центром команды?

- Совсем так не считаю и ничего такого не чувствую. В общем, наше преимущество в том, что у нас качественный коллектив, в котором каждый футболист отдается на полную ради всей команды. По моему мнению, каждый игрок сделал очень весомый вклад в те результаты, которые мы имеем.

- Что тебе говорит тренерский штаб о твоей роли на поле, какие задачи обычно ставит?

- Все зависит от матча и от стиля игры соперника. Наши тренеры очень тщательно изучают каждого оппонента и дают каждому из нас отдельные задачи перед матчами.

- Какие твои ожидания от второй части сезона? Как в личном плане, так и в командном.

- В личном плане - как можно быстрее восстановиться и вернуться в общую группу. В командном плане хочется как минимум попасть в стыковые матчи. Как максимум - выйти в УПЛ. Как будет - посмотрим весной, - сказал Пидручный клубной пресс-службе.