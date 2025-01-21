Новое название – новая эмблема. Украинский клуб проводит ребрендинг

Запорожский "Металлург" решил провести ребрендинг. В связи с переименованием КП "МФК Металлург" на СК "Металлург Запорожье" клуб объявил конкурс на новую эмблему.

"Мы планируем обновить эмблему и каждый может стать частью этой истории. Проявите свои таланты и предложите дизайн новой эмблемы СК "Металлург Запорожье".

Лучшие варианты получат подарки от клуба, а главному победителю предложим: сезонный абонемент на домашние матчи в VIP-ложу на две персоны; годовой абонемент в фитнес-клуб Fit Fans; или денежную премию", - говорится в сообщении клуба.