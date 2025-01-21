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Новое название – новая эмблема. Украинский клуб проводит ребрендинг
Клуб объявил конкурс на новый логотип команды
Фото: МФК Металург
Запорожский "Металлург" решил провести ребрендинг. В связи с переименованием КП "МФК Металлург" на СК "Металлург Запорожье" клуб объявил конкурс на новую эмблему.
"Мы планируем обновить эмблему и каждый может стать частью этой истории. Проявите свои таланты и предложите дизайн новой эмблемы СК "Металлург Запорожье".
Лучшие варианты получат подарки от клуба, а главному победителю предложим: сезонный абонемент на домашние матчи в VIP-ложу на две персоны; годовой абонемент в фитнес-клуб Fit Fans; или денежную премию", - говорится в сообщении клуба.
Конкурс продлится до 3 февраля. Свои идеи эмблемы отправляйте на почту клуба: mfcmetalurg@gmail.com.
Напомним, осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-й позиции группы В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.
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