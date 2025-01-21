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Проблемный клуб Первой лиги попрощался с тренером

Первая лига
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Проблемный клуб Первой лиги попрощался с тренером

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Проблемный клуб Первой лиги попрощался с тренером.

"Минай" сообщил, что попрощался с Желько Любеновичем и его тренерским штабом.

"Спасибо тренерскому штабу ФК "Минай" за сотрудничество и весомый вклад в развитие команды!

Отдельное спасибо ассистентам тренера Николе Игнятиевичу и Игорю Дуднику, которые помогали формировать командную игру и поддерживали коллектив на каждом этапе.

Также выражаем благодарность тренеру вратарей Дмитрию Бабенко за плодотворную работу с нашими голкиперами и значительный вклад в подготовку команды.

Мы ценим ваш труд и желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед!", - написал клуб

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Ранее наш сайт писал, что Желько Любенович просил "Минай" отпустить его. Закарпатский клуб готов был выполнить просьбу.

Также мы писали, что владелец "Миная" после непопадания в Украинскую Премьер-Лигу хотел перестать финансировать клуб.

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Желько Любенович ФК Минай
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Источник:
Минай
Опубликовал: Владислав Прийменко
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