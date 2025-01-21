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Проблемный клуб Первой лиги попрощался с тренером
Всё к этому шло
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Проблемный клуб Первой лиги попрощался с тренером.
"Минай" сообщил, что попрощался с Желько Любеновичем и его тренерским штабом.
"Спасибо тренерскому штабу ФК "Минай" за сотрудничество и весомый вклад в развитие команды!
Отдельное спасибо ассистентам тренера Николе Игнятиевичу и Игорю Дуднику, которые помогали формировать командную игру и поддерживали коллектив на каждом этапе.
Также выражаем благодарность тренеру вратарей Дмитрию Бабенко за плодотворную работу с нашими голкиперами и значительный вклад в подготовку команды.
Мы ценим ваш труд и желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед!", - написал клуб
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Ранее наш сайт писал, что Желько Любенович просил "Минай" отпустить его. Закарпатский клуб готов был выполнить просьбу.
Также мы писали, что владелец "Миная" после непопадания в Украинскую Премьер-Лигу хотел перестать финансировать клуб.
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