Вслед за тренером. Минай попрощался и с голкипером

"Минай" объявил о прекращении сотрудничества с 20-летним голкипером Денисом Барченко.

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Барченко стал игроком "Миная" в августе 2022 года. За "минайцев" сыграл одну игрую

До "Миная" Барченко был голкипером молодежного состава донецкого "Шахтера". В составе "горняков" вратарь сыграл два матча Юношеской лиги УЕФА.