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Вслед за тренером. Минай попрощался и с голкипером

Первая лига
Обновлено

Денис Барченко покидает закарапатский клуб

Вслед за тренером. Минай попрощался и с голкипером

fcminaj.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" объявил о прекращении сотрудничества с 20-летним голкипером Денисом Барченко.

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Барченко стал игроком "Миная" в августе 2022 года. За "минайцев" сыграл одну игрую

До "Миная" Барченко был голкипером молодежного состава донецкого "Шахтера". В составе "горняков" вратарь сыграл два матча Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, что недавно закарпатский клуб также разорвал контракт с главным тренером команды Желько Любеновичем.

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