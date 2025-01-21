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Вслед за тренером. Минай попрощался и с голкипером
Денис Барченко покидает закарапатский клуб
fcminaj.com
"Минай" объявил о прекращении сотрудничества с 20-летним голкипером Денисом Барченко.
Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Барченко стал игроком "Миная" в августе 2022 года. За "минайцев" сыграл одну игрую
До "Миная" Барченко был голкипером молодежного состава донецкого "Шахтера". В составе "горняков" вратарь сыграл два матча Юношеской лиги УЕФА.
Напомним, что недавно закарпатский клуб также
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