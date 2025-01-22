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Любенович прокомментировал свое увольнение из Миная
Тренер также оценил период работы в клубе
fcminaj.com
Бывший главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал свою отставку. 43-летний сербский специалист рассказал о периоде работы в закарпатском клубе.
– Этот период оцениваю как положительный. Особенно первые полгода, в которые вошла весенняя часть сезона-2023/24 в Премьер-лиге. Приятно вспомнить, сколько хороших эмоций было в играх этого отрезка. А вот в отличие от этого периода, когда все у нас получалось, во вторых полгода, как мне кажется, я больше вырос как тренер.
- Как происходила процедура вашего увольнения?
- Находясь в Белграде, мы с руководством клуба в телефонном режиме обсудили все нюансы по расторжению контракта. На следующий день я вместе с Николаем Игнятиевичем выехали автомобилем в Ужгород. На стадионе в Минае нас уже ждало руководство, с которым и оформили процедуру расторжения договора.
– Насколько соответствует действительности информация, что после неудачи в турнире за право продолжить играть в Премьер-лиге президент "Миная" Валерий Пересоляк потерял интерес к футболу?
- Не могу сказать что-нибудь на этот счет утвердительно. Он бывал на матчах Миная, команде выплачивалась зарплата. Вот только многие люди из руководства ФК "Минай" ушли, а другие на их места не пришли.
– С лета и до конца 2024 года время от времени появлялась информация, что в ваших услугах заинтересован то один, то другой клуб. Это были фейки или действительно приглашения имели место?
- К сожалению, это были фейки (улыбается). Только один "Ингулец" действительно был заинтересован в моих услугах. Все остальное – слухи.
– С какими чувствами покидаете закарпатский клуб?
– Только положительными. Ведь как бы то ни было, а именно эта команда стала первой, которая дала мне шанс поработать в качестве главного тренера. И повторюсь: этот период я буду вспоминать только в положительном ключе.
- С футболистами, которые играли с вашим руководством в "Минае", связь поддерживаете?
– Да. Многие из тех, кто покинул "Минай", мне очень часто звонят или пишут сообщения, всячески меня поддерживая. И сейчас, когда появилась информация о моей отставке, мне тоже многие звонили. Видно, что эта новость никого из них не оставила безразличным. Мне приятно, что им была интересна наша совместная работа, - сказал Любенович.
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