Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Украина - на первом месте". Любенович поделился планами после ухода из Миная
Тренер выразил желание продолжить свою карьеру в Украине
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал, что собирается делать после ухода из клуба.
– Что дальше? Ответ прост: буду ждать новых предложений.
– Украина в приоритете?
– На первом месте. Всегда была, есть и будет. Когда я еще завершал карьеру игрока в "Заре" и подал документы для обучения в Центре лицензирования УАФ, уже тогда мечтал работать тренером именно в Украине. За четырнадцать лет моей работы в украинском футболе – сначала как футболиста, а потом и как скаута "Зари", я всей душой прикипел к вашей стране. Она для меня как вторая Родина. Именно здесь прошла большая часть моей профессиональной карьеры, поэтому неудивительно, что в ней и намерен ее продолжать, - сказал Любенович.
Популярное сейчас
- Шоу до последней минуты. Бенфика – Барселона 4:5. Видеообзор матча
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- ЛЧ. Бенфика – Барселона 4:5. Фантастический камбек каталонцев
- Замена Крупскому. Ворскла арендует опытного правого защитника Металлиста 1925
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?