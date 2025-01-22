"Украина - на первом месте". Любенович поделился планами после ухода из Миная

Бывший главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал, что собирается делать после ухода из клуба.

Читайте также Любенович прокомментировал свое увольнение из Миная

– Что дальше? Ответ прост: буду ждать новых предложений.

– Украина в приоритете?

– На первом месте. Всегда была, есть и будет. Когда я еще завершал карьеру игрока в "Заре" и подал документы для обучения в Центре лицензирования УАФ, уже тогда мечтал работать тренером именно в Украине. За четырнадцать лет моей работы в украинском футболе – сначала как футболиста, а потом и как скаута "Зари", я всей душой прикипел к вашей стране. Она для меня как вторая Родина. Именно здесь прошла большая часть моей профессиональной карьеры, поэтому неудивительно, что в ней и намерен ее продолжать, - сказал Любенович.