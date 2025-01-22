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"Украина - на первом месте". Любенович поделился планами после ухода из Миная

Первая лига

Тренер выразил желание продолжить свою карьеру в Украине

"Украина - на первом месте". Любенович поделился планами после ухода из Миная

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал, что собирается делать после ухода из клуба.

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– Что дальше? Ответ прост: буду ждать новых предложений.

– Украина в приоритете?

– На первом месте. Всегда была, есть и будет. Когда я еще завершал карьеру игрока в "Заре" и подал документы для обучения в Центре лицензирования УАФ, уже тогда мечтал работать тренером именно в Украине. За четырнадцать лет моей работы в украинском футболе – сначала как футболиста, а потом и как скаута "Зари", я всей душой прикипел к вашей стране. Она для меня как вторая Родина. Именно здесь прошла большая часть моей профессиональной карьеры, поэтому неудивительно, что в ней и намерен ее продолжать, - сказал Любенович.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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