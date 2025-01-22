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Металлист 1925 уступил в спарринге клубу УПЛ

Первая лига

Забивала только киевская команда

Металлист 1925 уступил в спарринге клубу УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

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"Левый Берег" провел товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Подопечные Виталия Первака встречались с представителем Первой лиги - "Металлистом 1925".

Игра завершилась победой "аистов" со счетом 3:0. Голами в составе киевской команды отличились Олег Синица и и зимний новичок Андрей Ризнык (дубль).

Напомним, в своем первом спарринге "Левый Берег" обыграл клубную академию U-17 (7:2). Также у команды запланирован зарубежный сбор в Турции.

Товарищеский матч
22.01.2025
"Металлист 1925" - "Левый Берег" 0:3
Голы: Синица 34, Ризнык 71, 80.

"Металлист 1925" (1 тайм): Варакута, Смитюх, Имереков (к), Салюк, Снурницын, Мафвента, Гаджиев, Обинайя, Панченко, Педро Артур, Стень,

"Металлист 1925" (2 тайм): Мозиль, Капинус, ИНП, Кондратюк (Обинайя 75), Новаковский, Король, Пушкуца (Панченко 75), Литвиненко, Юрченко, Борячук, Бугай.

"Левый Берег" (1 тайм): Механив (Караващенко 31), Астахов, Швец, Самар, Сидней, Дедух, Приходько, И.Когут, Шастал, Синица, Сухоручко (Кобзарь 31),

"Левый Берег" (2 тайм): Караващенко (Чебатарев 60), Соколов, Банада, Семенов, Шаповал, Косовский, Галас, Войцеховский, Диего, Ризнык, Кобзарь (Гереш 60).

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Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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