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Буковина официально подписала экс-полузащитника Александрии

Первая лига
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Первый зимний новичок команды

Буковина официально подписала экс-полузащитника Александрии

Фото: ФК Буковина

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Первым зимним новичком "Буковины" стал экс-игрок "Александрии" Родион Плакса. Контракт 23-летнего полузащитника с "желто-черными" рассчитан до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба черновицкого клуба.

Родион Плакса - воспитанник донецкого "Шахтера" и "Олимпии-Азовсталь". Сезон 2019/20 провел в составе ФК "Мариуполь" U-19, а уже в следующей кампании дебютировал за основную команду азовцев в Премьер-лиге. Далее в карьере полузащитника был одесский "Черноморец" (8 поединков в УПЛ), а сезон 2023/24 Плакса начал в стане "Александрии". Всего за "горожан" сыграл в 12-ти матчах, в которых забил четыре мяча. Также полузащитник, который может закрыть любую позицию в центре поля, в весенней части прошлого сезона выступал на правах аренды в составе перволигового ФСК "Мариуполь" (9 поединков, 1 гол).

В текущей кампании Родион провел две игры за основную команду "Александрии", отметившись двумя забитыми мячами, а также выступал за "Александрию"-2 во Второй лиге (7 матчей, 4 гола).

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Буковина (Черновцы) Родион Плакса
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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