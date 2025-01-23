"Не считаю, что делаю шаг назад". Экс-игрок Александрии рассказал, почему принял предложение клуба из Первой лиги

Новоиспеченный полузащитник "Буковины" Радион Плакса в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой переход в черновицкий клуб.

- Родион, приветствуем тебя в Черновцах! Расскажи, пожалуйста, какие твои первые впечатления от города, клуба и команды. Что уже успел увидеть?

- Спасибо за поздравления! Город я еще не успел рассмотреть, ну а пока все нравится: и как ко мне относится персонал, и то, что главный тренер уже пообщался со мной - было очень приятно!

- Расскажи подробнее как ты оказался в "Буковине". Долго ли длились переговоры с нашим клубом? Долго ли тебя уговаривали перейти в "Буковину"?

- Я знал, что была заинтересованность клуба во мне. Я не раздумывал над предложением как-то долго. Агент мне сказал, что главный тренер "Буковины" хочет видеть меня в команде, и я никак не колебался. Я достаточно быстро подписал с клубом соглашение.

- Следил ли за выступлениями "Буковины" в сезоне и что вообще знаешь о нашем клубе?

- Конечно, следил, потому что здесь играют достаточно много моих друзей, с некоторыми из них играл еще в детстве. Это, например, Даниил Голуб. Я всегда следил за его карьерой.

- Расскажи, пожалуйста, подробнее о знакомстве с футболистами нашей команды.

- Я также знаю Андрея Андрейчука - играли вместе с ним в "Александрии". С Дмитрием Шинкаренко выступали вместе за дубль "Мариуполя". С остальными ребятами пересекался в матчах юношеских и молодежных команд.

- Чем именно тебя привлекло предложение нашего клуба?

- Во-первых, клуб интересовался мной. Всегда приятно когда тобой интересуются и в таких случаях надо переходить в такой клуб. Во-вторых, привлекают задачи, которые будут стоять перед "Буковиной". Задача попасть в УПЛ - это очень круто!

- Собственно, ты переходишь из клуба УПЛ в клуб Первой лиги. Размышлял над тем, что придется сделать шаг назад?

- Я не считаю, что делаю шаг назад. Я уже играл в Первой лиге за "Мариуполь". Тогда не мог в полной мере привыкнуть к требованиям лиги, а сейчас спокойно перехожу в клуб, который выступает там. Если буду постоянно играть за "Буковину", этот переход пойдет мне на пользу. Это лучше, чем то, когда ты сидишь на скамейке запасных в клубе УПЛ и твою игру никто не видит.

- Несмотря на твой молодой возраст, ты уже поиграл в нескольких клубах и в частности в Премьер-лиге. Расскажи о своем опыте выступлений в элитном дивизионе.

- В УПЛ я дебютировал за "Мариуполь" в поединке против "Шахтера". Затем, когда в 2022 году началась война, я перешел в "Черноморец". Поиграл немного в Одессе, потом получил небольшую травму, и в итоге мы с "Черноморцем" прекратили сотрудничество. Следующим моим клубом УПЛ была "Александрия".

- Опиши себя как футболиста, расскажи нашим болельщикам о своих качествах, позиции, на которой выступаешь.

- Позиция - инсайд, а описывать себя... Пусть это лучше делают болельщики и тренеры, с моей стороны это будет выглядеть нескромно.

- Какой видишь цель выступлений в черновицком клубе?

- Приносить команде как можно больше пользы своими голами, передачами, качественной игрой и стараться, чтобы она побеждала в каждом матче.

- Мы с тобой общаемся в твой день рождения. Как тебя поздравили сегодня? Чего пожелали и чего пожелаешь себе сам?

- Меня поздравили главный тренер, Даниил Голуб - это что касается моей новой команды. А так - само собой звонили родители, жена. Чего могу пожелать себе? Наверное, как и всем: мира Украине, чтобы как можно скорее в стране закончилась война.

- Совсем скоро начинаются тренировочные сборы "Буковины". В каком физическом и психологическом состоянии подходишь к ним?

- Физически, считаю, к сборам готов. Отпуск был длительный, но я ежедневно занимался по своему распорядку дня. У меня есть тренер по физической подготовке, с которым я постоянно занимался. Наверное, на сборах буду в хорошей форме. Но командные тренировки - это другие нагрузки, да и вообще - совсем другое дело, - резюмировал футболист.