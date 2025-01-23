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Защитник Миная перейдет в другой клуб Первой лиги

Первая лига

Сменит клубную прописку

Защитник Миная перейдет в другой клуб Первой лиги

Фото: ФК Минай

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Центральный защитник "Миная" Кирилл Прокопчук в скором времени пополнит состав "Буковины".

Как информирует ТаТоТаке, переговоры между клубами находятся на финальной стадии, и вскоре о трансфере будет объявлено официально.

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Ранее сообщалось, что "Минай" планирует продать 5 игроков. В этом списке оказался, в частности, и Прокопчук.

В нынешнем сезоне Кирилл провел 13 матчей, не отличившись в них результативными действиями.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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