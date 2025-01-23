Первая лига
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Защитник Миная перейдет в другой клуб Первой лиги
Сменит клубную прописку
Фото: ФК Минай
Центральный защитник "Миная" Кирилл Прокопчук в скором времени пополнит состав "Буковины".
Как информирует ТаТоТаке, переговоры между клубами находятся на финальной стадии, и вскоре о трансфере будет объявлено официально.
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Ранее сообщалось, что
В нынешнем сезоне Кирилл провел 13 матчей, не отличившись в них результативными действиями.
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