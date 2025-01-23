От сенсационного тренера тура до скандалов, беспорядка и странной саморекламы. Каким был год Любеновича в Минае

"Минай" объявил о прекращении сотрудничества с Желько Любеновичем. Наконец-то. В закарпатском клубе сербский специалист проработал год. За этот короткий период он, с одной стороны, стал тренером, за время работы которого "Минай" продал наибольшее количество игроков. А с другой – первым, с кем "лисы" вылетели из УПЛ.

Год Любеновича в Украине был настолько богатым на события, что их вполне хватило бы на книгу в стиле фэнтези с элементами драмы.

UA-Футбол вспоминает самые яркие моменты работы Любеновича в "Минае".

Смена опыта на молодость

За три тура до конца осенней части чемпионата УПЛ сезона-2023/24 "Минай" сменил главного тренера. Вместо Владимира Шарана, который сезоном ранее привел команду к наивысшему результату в ее истории (8 место в УПЛ), пришел Желько Любенович.

Болельщики со стажем прекрасно помнят одного из лучших атакующих полузащитников в истории Высшей лиги. Серб – пятый в рейтинге ассистентов среди игроков на своей позиции – отдал 54 результативных передачи (данные transfermrkt). Последнюю – в декабре 2016-го года как капитан "Зари" в матче против "Днепра" (2:3). Однако главным тренером Желько до "Миная" не работал. Поэтому, был ли это риск?

На самом деле, закарпатцы ничем не рисковали. На момент смены наставника "Минай" провел в УПЛ уже 14 матчей и набрал лишь шесть очков. Команду в то время все считали будущим участником Первой лиги. Поэтому назначение было вполне разумное и адекватное. Серб должен был абсолютно точно дать положительную эмоцию игрокам, а если еще и спас бы команду от вылета, клуб мог бы и подзаработать на первом в своей истории тренерском трансфере. И это же едва не произошло... Об этом – позже.

Кстати, в расширенном списке кандидатов были Евгений Калиниченко и Игорь Климовский. До переговоров стороны не дошли, однако в голове руководство "Миная" эти фамилии держало.

Сенсационный тренер тура

По итогам сезона-2023/24 "Минай" вылетел в Первую лигу. А Любенович и его подопечные все равно стали едва ли не главной сенсацией весенней части чемпионата.

Закарпатцы без существенного усиления и после того, как команду зимой покинули чуть ли не все опытные игроки, которых приглашал Шаран, набрали 19 очков и до последнего тура боролись за место в "вышке". Любенович не оставил равнодушным ни одного украинского настоящего поклонника футбола. Первую победу команда одержала лишь 2-го марта, когда со счетом 2:0 одолела "Металлист 1925". Позже были обыграны ЛНЗ, "Черноморец", "Ворскла" и "Колос". Две последних победы минайцы одержали на "флажке" в 28-м и 29-м турах. И эти победы стали настоящим украшением выступления "Миная" в сезоне. В обоих случаях закарпатцы "горели" по ходу матча и в итоге победили – 3:2.

Любенович дважды подряд признавался тренером тура, управляя командой, которая была на волоске от понижения в классе.

Рекордная распродажа

Успешное выступление и вдохновенная игра команды в весенней части позволили закарпатцам стать едва ли не главным поставщиком кадров для клубов УПЛ. Загибайте пальцы.

Вратарь Александр Кемкин стал игроком "Карпат", защитник Сергей Корнийчук – "Полесье", уже по ходу текущего сезона полузащитники Тимур Кораблин и Владислав Вакула оформили трансферы в "Зарю", Евгений Скиба и Ярослав Кисель – "Черноморец". И это только "платные" переходы. А еще свободный агент Вадим Витенчук стал основным в "Оболони", Сергей Петько до прихода Василия Кобина имел стабильное место в старте "Ингульца".

Кстати, Любенович успел немного поработать и с Егором Твердохлебом. Однако, приписывать заслугу серба в трансфере полузащитника в "Кривбасс" – было бы слишком. Желько просил Егора остаться еще на полгода – помочь команде решить задачу сохранения прописки. Однако, уговоры не подействовали.

По приблизительным подсчетам, "Минай" заработал на "подопечных" Любеновича около 700 000 долларов. Солидная сумма как для клуба Первой лиги, не так ли?

Смена настроения

Любенович пришел в "Минай" вдохновленный с верой оставить команду в УПЛ. И это при том, что такой задачи перед тренером особо и никто не ставил. Тренер сам повторял это как мантру чуть ли не после каждого удачного матча. Но когда выполнить собственную задачу Желько не удалось, его настроение изменилось.

Все началось летом, когда Желько впервые должен был покинуть команду. Предметную заинтересованность в подписании сербского тренера проявил "Ингулец". Более того – петровцы даже успели объявить о назначении тренера в своих социальных сетях. Но трансфер так и не состоялся.

Переезд Любеновича в Петрово должен был стоить Александру Поворознюку 50 000 долларов. Клубы ударили по рукам, бухгалтеры и юристы готовили документы, но в последний момент "заднюю дал" сам серб. Причина – маленькие, по его мнению, личные финансовые условия. Любенович в "Ингульце" должен был получать больше, чем в "Минае", и больше, чем до него в петровском клубе получал Владислав Лупашко. Но специалисту этого оказалось мало.

Скорее всего, отказ от смены клуба стал первой и по-настоящему большой тренерской ошибкой Любеновича.

Скандал с "Колосом"

Поворознюк обиделся и обещал впоследствии выдать инсайды по переговорам. Однако, как это часто бывает, когда эмоции утихли – о своем обещании забыл. Или просто по Любеновичу журналисты ему вопросов больше не задавали.

Но "Ингулец" стал не единственным клубом, с которым связывали Желько в течение прошлой осени. "Заря", "Левый Берег", "Оболонь" и "Колос" – четыре клуба, которые появлялись в СМИ как варианты продолжения карьеры Желько. Ситуация с ковалевцами зашла слишком далеко.

В сентябре в "Колосе" состоялась мини-диверсия. Игроки, интересы которых представляет компания ProStar Вадима Шаблия, выразили недоверие Александру Поздееву и пытались "рекламировать" своим Любеновича. Бунт провалился. В ситуацию вмешалось руководство, мятежники были тихо наказаны, а Шаблию так и не удалось стать представителем Любеновича. Есть комфортная уверенность, что именно трудоустройство в УПЛ Любеновича позволило бы Шаблию получить серба клиентом своей компании. Тем не менее, не сложилось. По крайней мере, пока что.

В списке претендентов на должность главного тренера еще в августе Желько был в "Оболони". Однако, до переговоров и звонков дело не дошло. А в итоге "пивоваров" вместо Валерия Иващенко возглавил Сергей Шищенко.

Рекламная кампания Любеновича

"Ингулец" был первым неудачным уходом Желько из "Миная". Уже в августе за три дня до старта Первой лиги Любенович подал в отставку. Причину он публично так и не назвал. Ответил обобщенно: "Причин много". Но интересно то, что в тот момент сербский специалист подставил своего помощника.

Новость об отставке Желько быстро появилась в СМИ. Интересно, кто же ее туда запустил (сарказм)? Тогда наши коллеги из Tribuna.com связались с тренером вратарей Дмитрием Бабенко, а тот, в свою очередь, опроверг "слухи".

"Все на месте, все работают сейчас. Даже не знаю, что вам сказать. И вчера, и сегодня все были на тренировке. Для меня вообще как-то смешно. Мы как работали, так и работаем. Все по плану. Никаких не было вообще каких-то вопросов об отставках или увольнениях. Это бред сумасшедшего", - сказал Бабенко.

Прошло всего несколько часов, и ситуацию прокомментировал сам Любенович. И, как оказалось, "слухи" правдивые. А их автор – вовсе не "сумасшедший". Желько еще и добавил, что Бабенко о его отставке знал, а опровержение списал на усталость помощника. То есть, сделал немного "сумасшедшим" вовсе не источник, а своего коллегу.

Далее чуть ли не после каждого поражения, а их у "Миная" было шесть в Первой лиге и одно – в Кубке, руководитель "подавал в отставку" и жаловался, что руководство его не отпускает, а президент – игнорирует.

Беспорядок в раздевалке

Такое поведение тренера не могло не повлиять на настроение игроков. О банальной и порой "популистской" фразе – "играть за тренера" в "Минае" и речи быть не могло. Футболисты не понимали своего тренера, а тот только им жаловался.

После одного из поражений Любенович пожаловался игрокам, что они портят ему репутацию и с такими результатами УПЛ ему больше не светит. Такими "мотивационными" речами завести молодежь Желько не удавалось. А более опытные игроки просто надеялись, что Любеновича в конце концов "отпустят". Играть с таким тренером минайцы больше не хотели.

Флешмоб – "фри Желько"

Хорошие отношения Любеновичу удалось сохранить с частью игроков, которые покинули команду летом. И серб этим воспользовался в начале зимней паузы. Как только тренер "Миная" вернулся в Сербию в отпуск, дал интервью, в котором в очередной раз пожаловался на команду, клуб и руководство и напомнил, что хочет покинуть Закарпатье.

Известный портал "Брутальный футбол" выпустил мемну-картинку с Желько в наручниках и серб расценил ее как поддержку. Желько сделал репост себе в "сториз" в Инстаграм, а впоследствии тот же пост появился по меньшей мере у 13-ти представителей футбольного мира. Среди них агент Александр Панков, а также бывшие подопечные Вакула, Скиба, Кораблин, Семотюк и действующий игрок "Миная" Павел Тищук. Не сложно догадаться, что "репосты" были не добровольными, а сделаны по просьбе самого Любеновича. Легко и предположить, что бывшие подопечные Любеновича, которые не поддержали флеш-моб – отказались, или просто проигнорировали странную просьбу.

Мужики/не мужики

Даже удивительно, что Любеновичу удалось сохранить хорошие отношения с некоторыми игроками. Или же просто получать хотя бы такую "социальную" поддержку. Поскольку высказывания в адрес своих подопечных на пресс-конференциях его всегда отличались.

После побед игроки "Миная" всегда были "настоящими мужиками" по словам Желько. А после поражений – "не готовыми" к матчам и уровню УПЛ. Единственный раз, когда Желько взял ответственность за поражение на себя – в первой игре весенней части сезона-2023/24 от "Зари". В дальнейшем виноватыми были только игроки.

Не сдержанное обещание

И нам есть в чем упрекнуть Любеновича. Еще на первых пресс-конференциях сербский руководитель обещал выучить украинский и в будущем давать интервью на нашем родном языке. Сначала Желько действительно пытался. Использовал отдельные украинские слова, впоследствии вступительную речь на пресс-конференциях выдавал на украинском, но в Первой лиге обещание забыл и сконцентрировался на негативе – равнодушии к нему со стороны руководства и невозможности уйти.

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