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Претендент на выход в УПЛ просматривает двух потенциальных новичков из Второй лиги
Из ФК Ужгород
Фото: ФК ЮКСА
ЮКСА является одним из претендентов на выход в УПЛ – весной она будет бороться за топ-4 в чемпионской группе Первой лиги.
Команда ищет усиление на разных направлениях. По информации UA-Футбол, сейчас на осмотре в ЮКСА находятся двое представителей Второй лиги: Антоний Эмере и Иван Ильчук из ФК "Ужгород".
Эмере интересен не только ЮКСА, но и еще одному представителю чемпионской группы Первой лиги. ЮКСА – самая конкретная, но вывод о сотрудничестве будет сделан по итогам просмотра.
Антоний Эмере имеет контракт с "Ужгородом" до августа 2026-го года, Иван Ильчук – до июля 2027-го.
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