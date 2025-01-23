Претендент на выход в УПЛ просматривает двух потенциальных новичков из Второй лиги

ЮКСА является одним из претендентов на выход в УПЛ – весной она будет бороться за топ-4 в чемпионской группе Первой лиги.

Команда ищет усиление на разных направлениях. По информации UA-Футбол, сейчас на осмотре в ЮКСА находятся двое представителей Второй лиги: Антоний Эмере и Иван Ильчук из ФК "Ужгород".

Эмере интересен не только ЮКСА, но и еще одному представителю чемпионской группы Первой лиги. ЮКСА – самая конкретная, но вывод о сотрудничестве будет сделан по итогам просмотра.

Антоний Эмере имеет контракт с "Ужгородом" до августа 2026-го года, Иван Ильчук – до июля 2027-го.