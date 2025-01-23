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Претендент на выход в УПЛ просматривает двух потенциальных новичков из Второй лиги

Первая лига

Из ФК Ужгород

Претендент на выход в УПЛ просматривает двух потенциальных новичков из Второй лиги

Фото: ФК ЮКСА

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ЮКСА является одним из претендентов на выход в УПЛ – весной она будет бороться за топ-4 в чемпионской группе Первой лиги.

Команда ищет усиление на разных направлениях. По информации UA-Футбол, сейчас на осмотре в ЮКСА находятся двое представителей Второй лиги: Антоний Эмере и Иван Ильчук из ФК "Ужгород".

Эмере интересен не только ЮКСА, но и еще одному представителю чемпионской группы Первой лиги. ЮКСА – самая конкретная, но вывод о сотрудничестве будет сделан по итогам просмотра.

Антоний Эмере имеет контракт с "Ужгородом" до августа 2026-го года, Иван Ильчук – до июля 2027-го.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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