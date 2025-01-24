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Любенович: С Минаем расстались хорошо, расходимся на позитивной ноте

Первая лига
Обновлено

Хотя ранее в клубе было много скандалов

Любенович: С Минаем расстались хорошо, расходимся на позитивной ноте

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал завершение сотрудничества с закарпатским клубом, который он потренировал в УПЛ и Первой лиге.

– Желько, ваше сотрудничество с "Минаем" подошло к концу. Остаетесь при своем, что это нужно было сделать раньше?

– Об этом мы уже никогда не узнаем (улыюается).

– Когда вам сообщили о решении расторгнуть контракт?

– В понедельник в телефонном режиме все договорились и на следующий день приехал в Ужгород.

– С президентом "Миная" удалось встретиться, пока вы были в Украине?

– К сожалению, не удалось. Валерий Иванович [Пересоляк] постоянно со мной был на связи. С руководством "Миная" и футболистами мы расстались хорошо. Они тоже пытаются помочь мне найти команду. Расходимся на положительной ноте.

– С футболистами удалось попрощаться?

– Со всеми попрощался.

– В наших медиа можно было встретить новость, что якобы вы упрекали футболистов "Миная" в том, что неудачи в Первой лиге бросают тень на вашу репутацию. Это имело место?

– Хочу сказать, что это полная неправда. Это могут подтвердить игроки, с которыми я работал. Для меня всегда на первом месте была команда. Себя я ставлю на дальний план.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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