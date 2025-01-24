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Оптом. Металлист 1925 заинтересован сразу в двух игроках Александрии

Первая лига
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Харьковчане продолжают активно работать на трансферном рынке

Оптом. Металлист 1925 заинтересован сразу в двух игроках Александрии

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Представитель Первой лиги "Металлист 1925" заинтересован сразу в двух игроках "Александрии".

Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб имеет в планах Ивана Калюжного и Александра Мартынюка.

Более того, "Металлист 1925" готов завершить по обеим игрокам уже в зимнее трансферное окно.

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Напомним, что 26-летний Калюжный провел в текущем сезоне 16 матчей за "Александрию", забив один гол и отдав одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Мартынюк отыграл в этом сезоне 17 матчей за "Александрию", у которых сумел отличиться одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.

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ФК Александрия Иван Калюжный Металлист 1925 (Харьков) Александр Мартынюк
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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