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Оптом. Металлист 1925 заинтересован сразу в двух игроках Александрии
Харьковчане продолжают активно работать на трансферном рынке
Фото: ФК Олександрія
Представитель Первой лиги "Металлист 1925" заинтересован сразу в двух игроках "
Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб имеет в планах Ивана Калюжного и Александра Мартынюка.
Более того, "Металлист 1925" готов завершить по обеим игрокам уже в зимнее трансферное окно.
Напомним, что 26-летний Калюжный провел в текущем сезоне 16 матчей за "Александрию", забив один гол и отдав одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.
Мартынюк отыграл в этом сезоне 17 матчей за "Александрию", у которых сумел отличиться одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.
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