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Один из лидеров Первой лиги оригинально презентовал нового тренера команды

Первая лига

Опытный специалист будет заниматься подготовкой вратарей

Один из лидеров Первой лиги оригинально презентовал нового тренера команды

fcnyva.com

Новина українською

ФК "Кудровка", лучшая команда в группе B по итогам первой половины сезона Первой лиги, объявила о начале сотрудничества с опытным тренером вратарей Игорем Шуховцевым. Клуб выложил оригинальное видео-презентацию.

В сообщении говорится о том, что 53-летний специалист с богатым игровым и тренерским опытом уже вскоре начнет работу с клубом, стремясь вывести игру вратарей команды на новый уровень.

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Напомним, что Игорь Шуховцев за время игровой карьеры был наиболее известен своими выступлениями за "Мариуполь". После завершения карьеры вратаря работал тренером в "Металлисте", "Черноморце", "Балканах" и казахстанском "Тоболе".

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Игорь Шуховцев ФК Кудровка
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Источник:
ФК Кудрівка
Опубликовал: Андрей Журба
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