Один из лидеров Первой лиги оригинально презентовал нового тренера команды

ФК "Кудровка", лучшая команда в группе B по итогам первой половины сезона Первой лиги, объявила о начале сотрудничества с опытным тренером вратарей Игорем Шуховцевым. Клуб выложил оригинальное видео-презентацию.

В сообщении говорится о том, что 53-летний специалист с богатым игровым и тренерским опытом уже вскоре начнет работу с клубом, стремясь вывести игру вратарей команды на новый уровень.

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Напомним, что Игорь Шуховцев за время игровой карьеры был наиболее известен своими выступлениями за "Мариуполь". После завершения карьеры вратаря работал тренером в "Металлисте", "Черноморце", "Балканах" и казахстанском "Тоболе".