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Хавбек ФСК Мариуполь сменил клуб в Первой лиге

Первая лига

Иван Мельниченко стал игроком ФК "Кудровка"

Хавбек ФСК Мариуполь сменил клуб в Первой лиге

Фото: ФК Кудрівка

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"Кудровка" объявила о переходе полузащитника Ивана Мельниченко.

Детали контракта неизвестны. В новой команде он будет высупать под 45-м номером.

21-летний Мельниченко начал свою футбольную карьеру в молодежной академии "Полесья". Профессиональную карьеру начал в ФСК "Мариуполь". В первой части сезона-2024/25 Иван провел 14 матчей в Первой лиге, в общей отыграв 845 минут.

Ранее опытный специалист Игорь Шуховцев присоединился к ФК "Кудровка" в качестве тренера вратарей.

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Источник:
ФК Кудрівка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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