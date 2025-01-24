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Хавбек ФСК Мариуполь сменил клуб в Первой лиге
Иван Мельниченко стал игроком ФК "Кудровка"
Фото: ФК Кудрівка
"Кудровка" объявила о переходе полузащитника Ивана Мельниченко.
Детали контракта неизвестны. В новой команде он будет высупать под 45-м номером.
21-летний Мельниченко начал свою футбольную карьеру в молодежной академии "Полесья". Профессиональную карьеру начал в ФСК "Мариуполь". В первой части сезона-2024/25 Иван провел 14 матчей в Первой лиге, в общей отыграв 845 минут.
Ранее опытный специалист Игорь Шуховцев присоединился к ФК "Кудровка" в качестве тренера вратарей.
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