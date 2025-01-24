Хавбек ФСК Мариуполь сменил клуб в Первой лиге

"Кудровка" объявила о переходе полузащитника Ивана Мельниченко.

Детали контракта неизвестны. В новой команде он будет высупать под 45-м номером.

21-летний Мельниченко начал свою футбольную карьеру в молодежной академии "Полесья". Профессиональную карьеру начал в ФСК "Мариуполь". В первой части сезона-2024/25 Иван провел 14 матчей в Первой лиге, в общей отыграв 845 минут.

Ранее опытный специалист Игорь Шуховцев присоединился к ФК "Кудровка" в качестве тренера вратарей.