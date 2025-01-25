Мариуполь может сняться с чемпионата, Минай наконец-то отпустил Любеновича. Как провели клубы Первой лиги январь

Рассказываем все самые интересные новости декабря из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить. Новостей в январе хватало, поэтому эта информация будет полезна и интересна.

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр"

Футболисты ФК "Эпицентр" уже приступили к подготовке к весенней части сезона. "Каждый будет получать от меня ежедневную задачу, – говорит главный тренер Сергей Нагорняк. – А уже с первого февраля, как и планировали, проведем первый сбор в Киеве". Уже в столице во время тренировочного сбора каменчане проведут два контрольных матча. Соперники уже определены. В частности, 9 февраля "Эпицентр" сыграет с "Полесьем" из Ставков Житомирской области. А 13 февраля спарринг-партнером "Эпицентра" станет еще один представитель первенства Киевщины - ФК "Лесное". Уже покинули команду Павлученко и Равлик.

"Агробизнес"

Сбор команды после паузы запланирован в Волочиске 4 февраля. В январе футболисты занимались индивидуально по месту жительства по тренерским рекомендациям. На сборе подопечные Чижевского сыграют ряд спаррингов. Среди соперников отметим тернопольскую "Ниву", "Буковину", "Минай", "Металлист". Напомним, что два учебно-тренировочных сбора "Агробизнес" проведет на Закарпатье. Команду уже покинули Волков, Заяц, Мячин, Фомин.

"Кудровка"

Клуб из Черниговской области уже провел предновогодний сбор, который длился с 15 по 24 декабря. Основная часть подготовки команды началась 20 января в Бузовой. Произошли изменения в тренерском штабе коллектива из Черниговской области. К "Кудровке" присоединился ранее работавший в "Мариуполе" Игорь Шуховцев.

Также клуб сообщил о завершении сотрудничества с Сергеем Карповым (тренер вратарей) и Данилом Волынцем по обоюдному согласию сторон. Напомним, что подопечные Баранова в декабре сыграли контрольный матч против "Лесного" - 3:3. Присоединился к команде 21-летний полузащитник Иван Мельниченко, в первой части сезона игравший за "Мариуполь".

"Полтава"

В середине января полтавчане начали подготовку к весенней части сезона. Во время паузы клуб продлил контракты с двумя игроками – нападающим Максимом Марусичем и полузащитником Владимиром Одарюком.

На стартовом, втягивающем этапе тренировочный процесс будет происходить в основном на площадке ПЗМС. Затем команда перейдет к тренировкам на полях. В настоящее время коллектив работает в зале двумя группами. Первые спарринг-партнеры уже определились. Первым соперником на сборе станет ФК "Горняк-Спорт". 8 февраля соперником станет сумская "Виктория". Третьим спринг-партнером станет ЮКСА. Существенных кадровых изменений в "Полтаве" в это межсезонья не планируется.

"Металлист 1925"

Первый этап подготовки проходит в поселке Счастливое, где команда будет тренироваться до начала февраля. После этого, по предварительным договоренностям, команда отправится в Винники, где продолжит подготовку к весенней части сезона. Новичками харьковского клуба уже стали Педро Артур, Мба и Пилипчук. Харьковчане достаточно активны на трансферном рынке и можем в ближайшем будущем ждать еще трансферов. Уже покинули команду Гармаш, Червак.

Подопечные Патрика ван Леувена сыграли два контрольных матча. Харьковчане разгромили "Ребел" - 7:1 и уступили киевскому "Левому Берегу" - 0:2.

"Металлист"

В начале января игроки приступили к индивидуальным тренировкам по утвержденному плану. При этом находящиеся в Харькове футболисты работают на полях клубной детско-юношеской футбольной школы. Общий тренировочный сбор "желто-синих" начнется 3 февраля в Ужгороде. Подготовка будет проходить в течение двух месяцев в режиме ежедневных двухразовых тренировок и с контрольными матчами. Всего в настоящее время запланировано 8-9 спаррингов.

Пока что о кадровых изменениях клуб не сообщал. Ожидается, что существенных изменений не произойдет.

ЮКСА

В середине января команда вышла из отпуска. До 24 февраля "крестоносцы" будут заниматься в одноразовом режиме, а после этого перейдут на двухразовый режим тренировать. Всего во время подготовки запланировано три учебно-тренировочных сбора. ЮКСА уже успела сыграть контрольный матч против любительского "Денгоффа" - 2:2. В составе подопечных Чирикала забивали Ювхимец и Приходько. Первым зимним новичком команды стал опытный Никита Татарков, полгода нигде не игравший.

"Буковина"

Отпуск продлится до 27 января. После отдыха "желто-черные" соберутся в Черновцах и приступят к подготовке к весенней части сезона, которая будет разделена на четыре этапа. Основная часть подготовки начнется в начале февраля. Второй и третий этапы подготовки пройдут в Закарпатье. Завершит подготовку ко второй части сезона "Буковина" тренировочным сбором в Черновцах.

Первым зимним новичком команды стал Родион Плакса. Контракт 23-летнего полузащитника с "желто-черными" рассчитан до 30 июня 2026 года. В первой части этого сезона Родион провел две игры за основную команду "Александрии", отличившись двумя забитыми мячами, а также выступал за "Александрию"-2 во Второй лиге (7 матчей, 4 гола). Покинули "Буковину" Фарасеенко, Азизов, Будняк.

Группа "Выбывание"

"Виктория"

Первый учебно-тренировочный сбор начнется 29 января, а закончится 11 февраля. Занятия пройдут на полях стадионов в Сумской области. С 15 февраля сумчане на 2 недели отправляются на тренировочную базу ФК ЛНЗ, а с 5 по 17 марта будут базироваться в Винниках, НТБ "Рух". После этого команда вернется в Сумы, где продолжит подготовку к кубковому матчу против "Буковины", который должен состояться 2 апреля.

Известно, что уже покинули команду Курелех, Покотилюк, Машталир. О новичках сумской клуб пока не сообщал.

"Кремень"

Напомним, что руководство "Кремня" решило распустить команду, а игрокам предоставить статус свободных агентов. В начале февраля команда планирует собраться в родном месте, чтобы начать подготовку к весенней части сезона. С кадрами существенные проблемы, ведь все лидеры пытаются трудоустроиться в других клубах. Скорее всего, "Кремень" будет доигрывать чемпионат с перспективной местной молодежью. Возможно, также вернутся те футболисты, которые не смогут присоединиться к другим клубам.

"Мариуполь"

"Мариуполь" находится в шаге от снятия с Первой лиги. Главный тренер Олег Красноперов рассказал о проблемах команды.

- "К сожалению, ситуация близка к критической. Сейчас все мои попытки найти спонсоров каких-то дивидендов не принесли. Есть уже полугодовая задолженность по зарплате футболистам, тренерам, нет средств и для участия во второй части сезона.

Я планировал, что начнем подготовку в начале февраля, но вообще все идет к тому, что придется досрочно сойти с дистанции. Постепенно "Мариуполь" покидают ведущие игроки: Илья Караващенко перешел в "Левый Берег", Иван Мельниченко - в "Кудровку", а Дмитрий Пентелейчук - в "Куликова-Белку".

Хотя говорят, что надежда умирает последней, но очень надеюсь, что УАФ, ПФЛ не останутся в стороне от нашего катастрофического положения. Иначе "Мариуполь" – команда с традициями, где было подготовлено немало известных мастеров, может исчезнуть с футбольной карты Украины, – рассказал Красноперов".

"Нива"

В начале февраля подопечные Вирта начнут полноценную подготовку к весенней части сезона. Тренерский штаб Юрия Вирта запланировал три учебно-тренировочных сбора. Первый тренировочный сбор пройдет в период 5-15 февраля, второй 18 февраля – 4 марта, заключительный этап состоится 7-22 марта. Количество спаррингов – девять. Среди соперников отметим "Агробизнес", "Прикарпатье", "Викторию", "Карпаты". Отметим, что весь зимний период "Нива" проведет в Тернополе, где почти готово современное искусственное поле.

Известно, что Танчак, Гатала, Козак, Ризнык, Зинь уже покинули команду. О новичках тернопольский клуб пока не сообщал.

"Металлург"

В межсезонье запорожцы занимались по индивидуальному плану. Местные футболисты собрались на базе 13 января, а остальные присоединились через неделю. На первом этапе подготовки запланированы четыре спарринга. Запорожцы уже сыграли против команды U-19 (в результативном матче победили футболисты первой команды). Далее подопечные Близнюка на выезде разгромили "Ингулец" - 3:0. Дублем отличился Андрей Близниченко.

Известно, что уже покинули "Металлург" Палюх и Крапивный. Сообщается, что один из сборов "Металлург" планирует провести за пределами Запорожья.

У запорожского клуба будет новое лого. В связи с переименованием МФК "Металлург" в СК "Металлург Запорожья" руководство и менеджмент объявляет конкурс на создание эмблемы. Предложить дизайн нового логотипа могут все желающие.

"Прикарпатье"

Команда выйдет из отпуска в конце января. В Ивано-Франковске у "Прикарпатья" будет двухнедельный втягивающий сбор. Далее на две недели команда поедет в Закарпатье на общеподготовительный сбор. По возвращению запланирован сбор с рядом спаррингов. Завершились контракт у Семки и Замуренко, и с ними решили не продлевать соглашения. "Прикарпатье" ищет усиление на позиции крайних защитников.

"Минай"

Наконец, Желько Любенович получил то, чего он очень ждал. Закарпатский клуб объявил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Любеновича. Пока неизвестно, кто будет возглавлять команду в весенней части сезона. В начале сезона руководство "Миная" планировало бороться за повышение в классе, но по итогам первой половины чемпионата команда будет пытаться сохранить прописку в Первой лиге.

У закарпатцев очень большие кадровые проблемы. Уже покинули команду Гулько, Ременяк, Головкин, Кулиш, Плохотнюк, Дворовенко, Нагиев, Хондак, Еременко, Шалфеев, Вишневский, Барченко. Таким образом, весеннюю часть сезона "Минай" будет доигрывать молодежью.

"Диназ"

Вышгородцы в конце января начали подготовку к продолжению чемпионата (пока неизвестно вышла ли уже команда из отпуска). Местом их дислокации станет село Пирново Киевской области. Правда, пока неизвестно, в каком составе соберется "Диназ". Сложное финансовое положение дает о себе знать. Многие игроки уже покинули команду, еще ряд исполнителей "на чемоданах". Очевидно, что доигрывать чемпионат придется молодежью, а также исполнителями, которых клуб возьмет в аренду. Уже покинули команду Бандура (завершив карьеру), Картушов, Кулик, Дмитроченко.

"Подолье"

В конце января хмельницкий клуб вышел из отпуска. Первую в новом году тренировку подопечные Сергея Ковальца провели на главной спортивной арене Хмельницкого. Вместе с командой готовились и новички - защитник Денис Балан ("Верес") и полузащитник Максим Кулиш ("Минай"). К началу второй части сезона "Подолье" будет готовиться в Хмельницком и Львове. Тренерский штаб запланировал три учебно-тренировочных сбора. Также произошли изменения в тренерском штабе. Тренером вратарей был назначен Николай Медин. Известно, что "Подолье" запланировано на сборе шесть спаррингов.