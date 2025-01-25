  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. За него боролся Шахтер. Металлист 1925 объявил о подписании правого защитника
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

За него боролся Шахтер. Металлист 1925 объявил о подписании правого защитника

Первая лига
Обновлено

Ценный игрок

За него боролся Шахтер. Металлист 1925 объявил о подписании правого защитника

Фото - Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" представил нового правого защитника.

Илья Крупский официально присоединился к харьковскому клубу. Ближайшие полсезона он проведет в Полтаве на правах аренды.

За подписание игрока "Металлист 1925" конкурировал с "Шахтёром". Но молодой защитник выбрал харьковский клуб. После была информация, что Крупский может продолжить карьеру заграницей в аренде.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Илья Крупский – защитник молодёжной сборной Украины и полтавской "Ворсклы". В клубе он сыграл 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Напомним, что "Металлист 1925" ушёл на перерыв на втором месте в группе В. Вторую часть Первой Лиги харьковчане проведут в Чемпионской группе.

По теме
yellow-arrow
Мариуполь может сняться с чемпионата, Минай наконец-то отпустил Любеновича. Как провели клубы Первой лиги январь
yellow-arrow
Хавбек ФСК Мариуполь сменил клуб в Первой лиге
yellow-arrow
Один из лидеров Первой лиги оригинально презентовал нового тренера команды
Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости