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За него боролся Шахтер. Металлист 1925 объявил о подписании правого защитника
Ценный игрок
Фото - Металіст 1925
"Металлист 1925" представил нового правого защитника.
Илья Крупский официально присоединился к харьковскому клубу. Ближайшие полсезона он проведет в Полтаве на правах аренды.
За подписание игрока "Металлист 1925" конкурировал с "Шахтёром". Но молодой защитник выбрал харьковский клуб. После была информация, что Крупский может продолжить карьеру заграницей в аренде.
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Илья Крупский – защитник молодёжной сборной Украины и полтавской "Ворсклы". В клубе он сыграл 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Напомним, что "Металлист 1925" ушёл на перерыв на втором месте в группе В. Вторую часть Первой Лиги харьковчане проведут в Чемпионской группе.
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