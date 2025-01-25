За него боролся Шахтер. Металлист 1925 объявил о подписании правого защитника

"Металлист 1925" представил нового правого защитника.

Илья Крупский официально присоединился к харьковскому клубу. Ближайшие полсезона он проведет в Полтаве на правах аренды.

За подписание игрока "Металлист 1925" конкурировал с "Шахтёром". Но молодой защитник выбрал харьковский клуб. После была информация, что Крупский может продолжить карьеру заграницей в аренде.

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Илья Крупский – защитник молодёжной сборной Украины и полтавской "Ворсклы". В клубе он сыграл 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Напомним, что "Металлист 1925" ушёл на перерыв на втором месте в группе В. Вторую часть Первой Лиги харьковчане проведут в Чемпионской группе.