"Руководство является катализатором всех проблем": нападающий Миная – о причине прекращения сотрудничества с клубом

Михаил Плохотнюк рассказал о своем уходе из "Миная".

“Договоренность обоюдная. Меня приглашали под задачу побороться за выход УПЛ. Игроки с большими условиями личных контрактов покинули команду. Когда от клуба поступило предложение прекратить сотрудничество, я согласился. Потому что я возвращался в Украину не для того, чтобы выступать на таком уровне. По меркам Первой лиги в "Минае" подобралась команда, которая должна выходить в чемпионскую группу”.

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“К сожалению, руководство клуба не выполняло в полном объеме обязательств. Очень многое я простил этому клубу, чтобы уйти. Все, что озвучивал Желько публично, соответствует действительности. Трудно ставить задачи, когда руководство является катализатором всех проблем. Я подписал письмо, что не имею претензий к клубу, чтобы стать свободным агентом и зимой найти себе клуб”, – признался Плохотнюк.

Форвард присоединился к "Миная" в августе, но сыграл всего 3 матча в ноябре (124 минуты). Весну-лето 2024 Михаил провел в эстонском "Нымме Юнайтед".