  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Руководство является катализатором всех проблем": нападающий Миная – о причине прекращения сотрудничества с клубом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Руководство является катализатором всех проблем": нападающий Миная – о причине прекращения сотрудничества с клубом

Первая лига

Ситуация в закарпатской команде отличается от ожиданий

"Руководство является катализатором всех проблем": нападающий Миная – о причине прекращения сотрудничества с клубом

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Михаил Плохотнюк рассказал о своем уходе из "Миная".

“Договоренность обоюдная. Меня приглашали под задачу побороться за выход УПЛ. Игроки с большими условиями личных контрактов покинули команду. Когда от клуба поступило предложение прекратить сотрудничество, я согласился. Потому что я возвращался в Украину не для того, чтобы выступать на таком уровне. По меркам Первой лиги в "Минае" подобралась команда, которая должна выходить в чемпионскую группу”.

Читайте такжеВоспитанник Черноморца подпишет контракт с клубом Первой лиги - Источник

“К сожалению, руководство клуба не выполняло в полном объеме обязательств. Очень многое я простил этому клубу, чтобы уйти. Все, что озвучивал Желько публично, соответствует действительности. Трудно ставить задачи, когда руководство является катализатором всех проблем. Я подписал письмо, что не имею претензий к клубу, чтобы стать свободным агентом и зимой найти себе клуб”, – признался Плохотнюк.

Форвард присоединился к "Миная" в августе, но сыграл всего 3 матча в ноябре (124 минуты). Весну-лето 2024 Михаил провел в эстонском "Нымме Юнайтед".

По теме
yellow-arrow
За него боролся Шахтер. Металлист 1925 объявил о подписании правого защитника
yellow-arrow
Мариуполь может сняться с чемпионата, Минай наконец-то отпустил Любеновича. Как провели клубы Первой лиги январь
yellow-arrow
Хавбек ФСК Мариуполь сменил клуб в Первой лиге
ФК Минай Михаил Плохотнюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости