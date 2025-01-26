Воспитанник Металлиста: В этом сезоне начал чаще играть, поэтому могу показать, что умею

Клубный медиадепартамент пообщался с 18-летним воспитанником "желто-синих" Даниэлем Вернаттусом накануне зимних сборов команды.

“Провел отпуск отлично, в Харькове тренируюсь. Сейчас никуда не хожу, полностью сконцентрирован на работе. Уже жду возобновления сезона.

В этом сезоне стал чаще играть, поэтому могу показать, что умею делать на поле. В чемпионате U-19 мне нравилось играть на позиции опорного полузащитника. Сейчас я тоже не против, но в последнее время люблю играть вингером. Не говорю, что левым защитникам играть не нравится. Если сравнить, то играть выше больше по душе”.