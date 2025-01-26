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Воспитанник Металлиста: В этом сезоне начал чаще играть, поэтому могу показать, что умею

Первая лига

Еще один талант, помогающий коллективу вернуться в УПЛ

Воспитанник Металлиста: В этом сезоне начал чаще играть, поэтому могу показать, что умею

Фото - Металіст

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Клубный медиадепартамент пообщался с 18-летним воспитанником "желто-синих" Даниэлем Вернаттусом накануне зимних сборов команды.

“Провел отпуск отлично, в Харькове тренируюсь. Сейчас никуда не хожу, полностью сконцентрирован на работе. Уже жду возобновления сезона.

В этом сезоне стал чаще играть, поэтому могу показать, что умею делать на поле. В чемпионате U-19 мне нравилось играть на позиции опорного полузащитника. Сейчас я тоже не против, но в последнее время люблю играть вингером. Не говорю, что левым защитникам играть не нравится. Если сравнить, то играть выше больше по душе”.

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“Атмосфера в сборной Украины U-19 отличная, как работа с тренерами. Все игроки там хорошие люди и очень классные как футболисты.

Жду в 2025 году больше, чем было в 2024”, – заявил футболист.

В Первой лиге этого сезона Даниэль сыграл 13 матчей, а в семи поединках провел на поле не менее 73 минут.

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Металлист (Харьков)
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Источник:
Металіст
Опубликовал: Александр Симченко
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