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Крупский: Решение принимал лично я. Больше шансов развиваться, потом попасть в сборную и европейский гранд

Первая лига

Новичок харьковчан – о выборе клуба

Крупский: Решение принимал лично я. Больше шансов развиваться, потом попасть в сборную и европейский гранд

Фото: Instagram

Новина українською

Илья Крупский считает, что в составе "желто-синих" будет лучше прогрессировать.

"Металлист 1925" активировал мою клаусулу. Решение переходить или оставаться принимал лично я. Мне "Ворскла" многое дала, я благодарю этот клуб, в нем я себя зарекомендовал, уже сделал себе какое-то имя”.

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“Чего-чего, а конкуренции я точно не боюсь. Конкуренция наоборот хорошая штука. Все немного проще: я считаю, что в "Металлисте 1925" у меня будет больше шансов спокойно развиваться, прогрессировать, чем в "Шахтере", и впоследствии попасть в национальную сборную Украины, а затем перебраться в какую-то европейскую команду-гранд”, – объяснил Крупский.

Напомним, что Илья останется в Полтаве до конца сезона на правах аренды.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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