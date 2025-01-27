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Крупский: Решение принимал лично я. Больше шансов развиваться, потом попасть в сборную и европейский гранд
Новичок харьковчан – о выборе клуба
Фото: Instagram
Илья Крупский считает, что в составе "желто-синих" будет лучше прогрессировать.
"Металлист 1925" активировал мою клаусулу. Решение переходить или оставаться принимал лично я. Мне "Ворскла" многое дала, я благодарю этот клуб, в нем я себя зарекомендовал, уже сделал себе какое-то имя”.
“Чего-чего, а конкуренции я точно не боюсь. Конкуренция наоборот хорошая штука. Все немного проще: я считаю, что в "Металлисте 1925" у меня будет больше шансов спокойно развиваться, прогрессировать, чем в "Шахтере", и впоследствии попасть в национальную сборную Украины, а затем перебраться в какую-то европейскую команду-гранд”, – объяснил Крупский.
Напомним, что Илья останется в Полтаве до конца сезона на правах аренды.
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