Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Днепра-1 трудоустроился в клубе Первой лиги
Николай Медин будет выполнять роль тренера вратарей
Фото: ФК Поділля
Опытный специалист Николай Медин вошел в тренерский штаб "Подолья", сообщает официальный сайт клуба.
В хмельницкой команде он будет выполнять роль тренера вратарей, что ему хорошо знакомо по предыдущей работе в ряде коллективов.
Ранее Медин входил в тренерский штаб "Днепра", "Никополя", "ВПК-Агро", ПФК "Львов", "Звягель" и Днепра-1".
Напомним, первую часть сезона Первой лиги "Подолье" завершило на 8-м месте группы А. Весной команда Сергея Ковальца сыграет в Группе Выбывания.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции
- Главный тренер Милана едва не подрался с игроком после матча с Пармой
- "Не считаю, что делаю шаг назад". Экс-игрок Александрии рассказал, почему принял предложение клуба из Первой лиги
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000