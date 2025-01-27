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Экс-тренер Днепра-1 трудоустроился в клубе Первой лиги

Первая лига

Николай Медин будет выполнять роль тренера вратарей

Экс-тренер Днепра-1 трудоустроился в клубе Первой лиги

Фото: ФК Поділля

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Опытный специалист Николай Медин вошел в тренерский штаб "Подолья", сообщает официальный сайт клуба.

В хмельницкой команде он будет выполнять роль тренера вратарей, что ему хорошо знакомо по предыдущей работе в ряде коллективов.

Ранее Медин входил в тренерский штаб "Днепра", "Никополя", "ВПК-Агро", ПФК "Львов", "Звягель" и Днепра-1".

Напомним, первую часть сезона Первой лиги "Подолье" завершило на 8-м месте группы А. Весной команда Сергея Ковальца сыграет в Группе Выбывания.

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Николай Медин Подолье (Хмельницкий)
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Источник:
ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
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