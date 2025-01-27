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Игрок, которого Металлург выставил на трансфер, отклонил предложение из Второй лиги

Первая лига

Мог перейти в киевский "Локомотив"

Игрок, которого Металлург выставил на трансфер, отклонил предложение из Второй лиги

Фото: Instagram

Новина українською

23-летний полузащитник МФК "Металлург" Денис Курилец имел вариант продолжения карьеры в клубе из Второй лиги.

Как сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале, футболист получил предложение от киевского "Локомотива", однако ответил отказом.

В первой части этого сезона левый хавбек принял участие в четырех матчах, без результативных действий. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Стоит отметить, что Денис Курилец - один из 5-ти игроков, которых запорожский "Металлург" выставил на трансфер в начале января.

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Металлург (Запорожье) Локомотив (Киев)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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