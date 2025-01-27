Металлист 1925 может расстаться с ван Леувеном - СМИ

"Металлист 1925" продолжает активно готовиться к старту второй части сезона в Первой лиге под руководством Патрика ван Леувена.

Как сообщает Sport.ua, руководство харьковского клуба может отправить в отставку нидерландца уже по завершении нынешнего сезона – специалист рискует не удержаться на должности главного тренера "Металлиста 1925" даже если выведет команду в УПЛ.

Читайте также Максимов высказался о переходе Крупского в Металлист 1925

По информации источника, сменить нидерландца в должности коуча харьковской команды может нынешний тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев. Окружение украинского специалиста активно лоббирует его кандидатуру перед руководством "Металлиста 1925".

"Металлист 1925" занимает 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги в "Чемпионской группе" с 25 баллами в активе.