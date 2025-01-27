Журналист: Металлист продал 18-летнего хавбека в Болонью

Полузащитник "Металлиста" Геннадий Синчук перешел в итальянскую " Болонью ". Об этом сообщает украиснкий комментатор и журналист Игорь Цыганык.

По данным источника, контракт с итальянским клубом подписан по схеме 4+1. Зарплата самого игрока будет состовлять примерно полмиллиона евро в год плюс возможные бонусы.

"Металлист" получит 5 миллионов евро гарантированных, а еще три миллиона в качестве бонусов.При этом у "Болоньи" будет 80% прав на игрока.

При этом до конца европейского сезона Синчук будет выступать за клуб МЛС "Монреаль" – у "Болоньи" и канадского клуба один и тот же владелец.

Также отметим, что официально о трансфере пока не объявили.

18-летний Синчук, который действует на позиции атакующего хавбека, в нынешнем сезоне провел 7 матчей и забил 1 гол.