Минай определился с главным кандидатом на пост главного тренера

21-го января "Минай" объявил о прекращении сотрудничества с Желько Любеновичем и с тех пор остается без тренерского штаба. По информации UA-Футбол, кандидат номер один на пост рулевого закарпатцев – Евгений Калиниченко. 35-летний специалист остается без работы с сентября 2024-го года, когда был уволен с должности наставника тернопольской "Нивы". Под его руководством команда набрала семь очков в шести стартовых турах Первой лиги и вылетела из Кубка после поражения в первом предварительном раунде от "Буковины" в серии послематчевых пенальти (4:5).

Кандидатура Калиниченко рассматривалась и зимой 2023-го, когда минайцы искали замену Владимиру Шарану.

При этом имя главного тренера "Минай" вряд ли объявит раньше начала сбора команды, который предварительно запланирован на вторую половину февраля. Это связано с желанием руководства сократить расходную часть и сэкономить на зарплатах будущему тренерскому штабу. Это коррелируется с тем, что, по нашей информации, одним из условий расторжения контракта Любеновича с "Минаем" был отказ сербского специалиста от в то время еще не выплаченной зарплаты за ноябрь, декабрь и часть января.