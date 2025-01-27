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Не за один месяц. Любенович отказался от нескольких зарплат ради расторжения контракта с Минаем
Известно, за сколько месяцев не получил выплату
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
21-го января 2025-го года перволиговый "Минай" официально объявил о расторжении контракта с Желько Любеновичем и его помощниками. Серб недоработал контракт полгода – он действовал до конца текущего сезона.
Как стало известно UA-Футбол, для расторжения трудового соглашения Желько Любеновичу пришлось пойти на определенные уступки. А точнее – отказаться от зарплаты за ноябрь, декабрь и часть января.
Напомним, что Желько Любенович уже несколько раз подавал в отставку, но руководство закарпатского клуба не принимало ее. Тренер неоднократно говорил о своем желании не работать с этой командой.
Весной "Минай" будет играть в группе "выбывания" Первой лиги.
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