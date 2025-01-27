Не за один месяц. Любенович отказался от нескольких зарплат ради расторжения контракта с Минаем

21-го января 2025-го года перволиговый "Минай" официально объявил о расторжении контракта с Желько Любеновичем и его помощниками. Серб недоработал контракт полгода – он действовал до конца текущего сезона.

Как стало известно UA-Футбол, для расторжения трудового соглашения Желько Любеновичу пришлось пойти на определенные уступки. А точнее – отказаться от зарплаты за ноябрь, декабрь и часть января.

Напомним, что Желько Любенович уже несколько раз подавал в отставку, но руководство закарпатского клуба не принимало ее. Тренер неоднократно говорил о своем желании не работать с этой командой.

Весной "Минай" будет играть в группе "выбывания" Первой лиги.