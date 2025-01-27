Металлист официально попрощался с хавбеком, который переходит в Болонью

"Металлист" официально попрощался со своим 18-летним полузащитником Геннадием Синчуком, который переходит в "Болонью" .

"ФК "Металлист" выражает благодарность Геннадию Синчуку за яркую игру, профессионализм и самоотдачу. За годы, проведенные в "Металлисте", наш воспитанник достиг больших свершений, в частности, стал полуфиналистом чемпионата Европы в статусе одного из лидеров сборной Украины U19. Футбольный клуб "Металлист" уверен, что Геннадий Синчук продолжит свой яркий карьерный путь и добьется максимальных вершин в мировом футболе", - говорится в сообщении харьковского клуба.

Напомним, что по данным СМИ, Синчук подписал с "Болоньей" контракт по схеме 4+1, а зарплата самого игрока будет составлять примерно полмиллиона евро в год плюс возможные бонусы.

Также отмечалось, что ближайшие полгода футболист будет выступать за клуб МЛС "Монреаль" – у "Болоньи" и канадского клуба один и тот же владелец.

"Металлист" получит 5 миллионов евро гарантированных, а еще три миллиона в качестве бонусов. При этом у "Болоньи" будет 80% прав на игрока.