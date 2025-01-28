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Подолье подписало опытного воспитанника Динамо
Ранее он играл за "Кривбасс" и "Верес"
Фото - ФК Верес / автор невідомий
"Подолье" объявило о переходе 31-летнего защитника Дениса Балана.
Детали соглашения неизвестны. По информации Transfermarkt, контракт футболиста будет действовать до 30 июня 2025 года.
Денис - воспитанник одесского футбола и академии "Динамо", правда, за взрослую команду киевлян дебютировать не сумел. Выступал за "Динамо-2", "Реал Фарму", черкасский "Днепр", "Ингулец", "Кривбасс", чешский "Таборско", словацкий "ВиОн" и ровенский "Верес". Предыдущим клубом Балана был аматорский "Титан Одесса".
Напомним, первую часть сезона Первой лиги "Подолье" завершило на 8-м месте группы А. Весной команда Сергея Ковальца сыграет в Группе Выбывания.
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