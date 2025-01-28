Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Вереса покинул тернопольскую Ниву
Андрей Кухарук стал свободным агентом
Фото: Нива Тернопіль
"Нива" Тернополь завершила сотрудничество с полузащитником Андреем Кухаруком.
Стороны разорвали контракт по взаимному согласию сторон.
29-летний Кухарук присоединился к тернополянам в августе 2024 года. В футболке "желто-зеленых" он провел 15 матчей (14 в Первой лиге и 1 в Кубке Украины) и оформил четыре результативные передачи.
Ранее Кухарук также выступал за "Агробизнес", "Мариуполь", "Рух", "Ингулец" и "Верес".
Читайте такжеПодолье подписало опытного воспитанника Динамо
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналист сообщил, чем решил заниматься Ракицкий
- Русин отреагировал на версию Цыганыка о его уходе из Сандерленда
- Динамо не будет зимой искать замену Бущану
- Журналист: Металлист продал 18-летнего хавбека в Болонью
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000