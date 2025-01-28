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Экс-игрок Вереса покинул тернопольскую Ниву

Первая лига

Андрей Кухарук стал свободным агентом

Экс-игрок Вереса покинул тернопольскую Ниву

Фото: Нива Тернопіль

Новина українською

"Нива" Тернополь завершила сотрудничество с полузащитником Андреем Кухаруком.

Стороны разорвали контракт по взаимному согласию сторон.

29-летний Кухарук присоединился к тернополянам в августе 2024 года. В футболке "желто-зеленых" он провел 15 матчей (14 в Первой лиге и 1 в Кубке Украины) и оформил четыре результативные передачи.

Ранее Кухарук также выступал за "Агробизнес", "Мариуполь", "Рух", "Ингулец" и "Верес".

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Андрей Кухарук Нива (Тернополь)
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Источник:
ФК Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
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