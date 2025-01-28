Экс-игрок Вереса покинул тернопольскую Ниву

"Нива" Тернополь завершила сотрудничество с полузащитником Андреем Кухаруком.

Стороны разорвали контракт по взаимному согласию сторон.

29-летний Кухарук присоединился к тернополянам в августе 2024 года. В футболке "желто-зеленых" он провел 15 матчей (14 в Первой лиге и 1 в Кубке Украины) и оформил четыре результативные передачи.

Ранее Кухарук также выступал за "Агробизнес", "Мариуполь", "Рух", "Ингулец" и "Верес".