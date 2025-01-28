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Украинский тренер поделился впечатлениями от стажировки в Манчестер Сити
Событие, которое стало реальностью
Фото: ФК Минай
Детский тренер "Миная" Игорь Кладов поделился впечатлением от стажировки в "Манчестер Сити".
"В восторге от такого путешествия. Это событие, о котором еще недавно можно было только мечтать, но сейчас оно стало реальностью. Я искренне благодарю Украинскую Ассоциацию футбола и руководителей детско-юношеского футбола за возможность посетить самый известный клуб Европы и пройти там стажировку. Для меня - это историческое событие.
Стажировка в "Манчестер Сити" в делегации из 20 тренеров - это невероятная возможность. Фантастический опыт, которым теперь хочется делиться. Я уверен, что использую полученные знания на максимум", - приводит слова Кладова официальный сайт закарпатского клуба.
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