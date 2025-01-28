В Металлисте 1925 ответили на слухи об отставке ван Леувена

Генеральный директор "Металлиста 1925" Антон Иванов прокомментировал информацию СМИ о том, что главный тренер Патрик ван Леувен может быть отправлен в отставку после завершения сезона.

"Не понимаю, зачем это обсуждать. Нет никакого повода. Команда находится на межсезонном сборе, готовится ко второй части чемпионата. Все трудятся, все в хорошем настроении.

У нас полное доверие ван Леувену и всей команде. У нас одна цель, над которой мы тяжело работаем – выход в УПЛ.

Не знаю, кому нужно расшатывать эту лодку. У нас в клубе нет никаких противоречий", – сказал Иванов для Tribuna.com.