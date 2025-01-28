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В Металлисте 1925 ответили на слухи об отставке ван Леувена
У клуба полное доверие к главному тренеру
Фото: ФК Металіст 1925
Генеральный директор "Металлиста 1925" Антон Иванов прокомментировал информацию СМИ о том, что главный тренер Патрик ван Леувен может быть отправлен в отставку после завершения сезона.
"Не понимаю, зачем это обсуждать. Нет никакого повода. Команда находится на межсезонном сборе, готовится ко второй части чемпионата. Все трудятся, все в хорошем настроении.
У нас полное доверие ван Леувену и всей команде. У нас одна цель, над которой мы тяжело работаем – выход в УПЛ.
Не знаю, кому нужно расшатывать эту лодку. У нас в клубе нет никаких противоречий", – сказал Иванов для Tribuna.com.
Отмечалось, что сменить нидерландца в должности может нынешний главный тренер "Руха" Виталий Пономарев.
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