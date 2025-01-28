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В Металлисте 1925 ответили на слухи об отставке ван Леувена

Первая лига

У клуба полное доверие к главному тренеру

В Металлисте 1925 ответили на слухи об отставке ван Леувена

Фото: ФК Металіст 1925

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Генеральный директор "Металлиста 1925" Антон Иванов прокомментировал информацию СМИ о том, что главный тренер Патрик ван Леувен может быть отправлен в отставку после завершения сезона.

"Не понимаю, зачем это обсуждать. Нет никакого повода. Команда находится на межсезонном сборе, готовится ко второй части чемпионата. Все трудятся, все в хорошем настроении.

У нас полное доверие ван Леувену и всей команде. У нас одна цель, над которой мы тяжело работаем – выход в УПЛ.

Не знаю, кому нужно расшатывать эту лодку. У нас в клубе нет никаких противоречий", – сказал Иванов для Tribuna.com.

Отмечалось, что сменить нидерландца в должности может нынешний главный тренер "Руха" Виталий Пономарев.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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