Мороз: К Синчуку проявляло интерес Динамо

Бывший тренер "Динамо" U-21 Юрий Мороз сообщил, что киевский клуб интересовался новичком "Болоньи" Геннадием Синчуком.

"Я владею информацией, что к Синчуку проявляло интерес киевское "Динамо", но почему этот переход не состоялся – не знаю. Геннадия взяли на перспективу и думаю, что со временем он сможет проявить себя, зная его работоспособность и неуступчивость. Переход Синчука в "Болонью" пойдет на пользу не только ему, но и сборным Украины. Ведь у Геннадия есть все, чтобы быть на виду сначала в молодежной сборной, а затем и в нашей главной команде”, – убежден Мороз.