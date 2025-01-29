Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мороз: К Синчуку проявляло интерес Динамо
Талант Металлиста мог оказаться в столице
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Динамо" U-21 Юрий Мороз сообщил, что киевский клуб интересовался новичком "Болоньи" Геннадием Синчуком.
"Я владею информацией, что к Синчуку проявляло интерес киевское "Динамо", но почему этот переход не состоялся – не знаю. Геннадия взяли на перспективу и думаю, что со временем он сможет проявить себя, зная его работоспособность и неуступчивость. Переход Синчука в "Болонью" пойдет на пользу не только ему, но и сборным Украины. Ведь у Геннадия есть все, чтобы быть на виду сначала в молодежной сборной, а затем и в нашей главной команде”, – убежден Мороз.
Геннадий дебютировал в харьковском клубе в УПЛ 2022/23. В его активе 34 встречи в составе "желто-синих".
Популярное сейчас
- Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ
- Не аренда. Геннадий Синчук перешёл в клуб MLS на постоянной основе
- Аль-Иттихад вскоре подпишет полузащитника Барселоны
- Экс-тренер Днепра-1 трудоустроился в клубе Первой лиги
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки