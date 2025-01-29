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Мороз: К Синчуку проявляло интерес Динамо

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Талант Металлиста мог оказаться в столице

Мороз: К Синчуку проявляло интерес Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Динамо" U-21 Юрий Мороз сообщил, что киевский клуб интересовался новичком "Болоньи" Геннадием Синчуком.

"Я владею информацией, что к Синчуку проявляло интерес киевское "Динамо", но почему этот переход не состоялся – не знаю. Геннадия взяли на перспективу и думаю, что со временем он сможет проявить себя, зная его работоспособность и неуступчивость. Переход Синчука в "Болонью" пойдет на пользу не только ему, но и сборным Украины. Ведь у Геннадия есть все, чтобы быть на виду сначала в молодежной сборной, а затем и в нашей главной команде”, – убежден Мороз.

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Геннадий дебютировал в харьковском клубе в УПЛ 2022/23. В его активе 34 встречи в составе "желто-синих".

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Динамо (Киев) Геннадий Мороз Металлист (Харьков) Геннадий Синчук
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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