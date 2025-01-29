Ситников - после спарринга с Металлистом 1925: Впереди еще долгая подготовка к сезону

Полузащитник ЮКСА Никита Сытников подвел итоги товарищеского матча против "Металлиста 1925 (1:3)", в котором он отметился забитым мячом.

"Хорошая игра с хорошим соперником. Первые два тайма "Металлист 1925" больше атаковал, что и привело к пенальти, благодаря которому соперник вышел вперед.

В третьем тайме, считаю смогли, изменить ход поединка. Больше контролировали игру, пытались атаковать флангами. Благодаря, прежде всего, командной работе в прессинге сумел забить. Доволен, что отметился голом в воротах "Металлиста 1925".

В начале четвертого тайма могли повести в счете, однако не повезло и в итоге пропустили два гола. Впереди еще долгая подготовка к сезону, поэтому продолжаем работать".