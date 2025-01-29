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Экс-защитник Буковины нашел новый клуб в Первой лиге

Первая лига

Давронбек Азизов перешел в "Подолье"

Экс-защитник Буковины нашел новый клуб в Первой лиге

Фото: ФК Буковина

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Левый защитник Давронбек Азизов присоединился к "Подолью", сообщает официальный сайт клуба.

Согласно данным Transfermarkt, контракт 24-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

Азизов - воспитанник харьковской школы футбола, прошел подготовку в ведущих академиях: ДЮСШ-1 Киев, СДЮСШОР-9 "Смена" Киев, КДЮСШ-9 Харьков и академии "Металлиста".

Профессиональную карьеру начал в луганской "Заре", после чего выступал за "Энергетик" Солоницевка и "Кремень" Кременчуг. Предыдущим клубом Давронбека была черновицкая "Буковина", где он провел всего шесть матчей: четыре игры в Первой лиги и еще две - в Кубке Украины.

Ранее "Подолье" объявило о подписании опытного воспитанника "Динамо".

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Источник:
ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
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