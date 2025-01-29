Нива Тернополь планирует подписать восемь новичков

Тернопольская "Нива" рассчитывает усилиться сразу 8 новичками, сообщает Sport.ua.

Такие резкие кадровые изменения вызваны тем, что "Ниву" уже покинула группа футболистов: Андрей Ризнык, Виталий Жупанский, Андрей Кухарук, Игорь Гатала, Андрей Зинь, Богдан Козак. И возможны еще потери.

Не исключено, что несколько игроков будут приглашены из дочерней команды "Самбор-Нива-2", выступающей во Второй лиге. Еще с квартетом потенциальных новичков ведутся переговоры.

Сейчас "Нива" занимает в группе "Выбывания" Первой лиги 12 место, набрав 16 очков.