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Нива Тернополь планирует подписать восемь новичков

Первая лига

Без кадровых изменений не обойтись

Нива Тернополь планирует подписать восемь новичков

Фото: Нива Тернопіль

Новина українською

Тернопольская "Нива" рассчитывает усилиться сразу 8 новичками, сообщает Sport.ua.

Такие резкие кадровые изменения вызваны тем, что "Ниву" уже покинула группа футболистов: Андрей Ризнык, Виталий Жупанский, Андрей Кухарук, Игорь Гатала, Андрей Зинь, Богдан Козак. И возможны еще потери.

Не исключено, что несколько игроков будут приглашены из дочерней команды "Самбор-Нива-2", выступающей во Второй лиге. Еще с квартетом потенциальных новичков ведутся переговоры.

Сейчас "Нива" занимает в группе "Выбывания" Первой лиги 12 место, набрав 16 очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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