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Нива Тернополь планирует подписать восемь новичков
Без кадровых изменений не обойтись
Фото: Нива Тернопіль
Тернопольская "Нива" рассчитывает усилиться сразу 8 новичками, сообщает Sport.ua.
Такие резкие кадровые изменения вызваны тем, что "Ниву" уже покинула группа футболистов: Андрей Ризнык, Виталий Жупанский, Андрей Кухарук, Игорь Гатала, Андрей Зинь, Богдан Козак. И возможны еще потери.
Не исключено, что несколько игроков будут приглашены из дочерней команды "Самбор-Нива-2", выступающей во Второй лиге. Еще с квартетом потенциальных новичков ведутся переговоры.
Сейчас "Нива" занимает в группе "Выбывания" Первой лиги 12 место, набрав 16 очков.
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