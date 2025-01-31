Воспитанник Динамо официально вернулся в клуб Первой лиги

Полузащитник Максим Кулиш присоединился к перволиговому "Подолью", сообщает клубная пресс-служба.

Детали соглашения неизвестны.

Отметим, что 26-летний Кулиш уже выступал за хмельницкую команду во второй части сезона-2023/24. На его счету 3 гола в 10 поединках за "Подолье".

Нынешнюю кампанию хавбек начинал в "Минае", сыграв в его составе семь матчей (пять — в Первой лиге и два — в Кубке Украины). С конца сентября Кулиш находился без клуба.

Напомним, Кулиш - воспитанник "Динамо" и выступал за юношеские команды киевлян с 2016 по 2017 годы. В дальнейшем играл за вторые команды "Ворсклы" и "Александрии", словацкую "Сеницу", "Минай-2", "Рубикон" Киев, "Диназ" и "Левый Берег".