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Воспитанник Динамо официально вернулся в клуб Первой лиги
Максим Кулиш снова наденет футболку "Подолья"
Фото: ФК Поділля
Полузащитник Максим Кулиш присоединился к перволиговому "Подолью", сообщает клубная пресс-служба.
Детали соглашения неизвестны.
Отметим, что 26-летний Кулиш уже выступал за хмельницкую команду во второй части сезона-2023/24. На его счету 3 гола в 10 поединках за "Подолье".
Нынешнюю кампанию хавбек начинал в "Минае", сыграв в его составе семь матчей (пять — в Первой лиге и два — в Кубке Украины). С конца сентября Кулиш находился без клуба.
Напомним, Кулиш - воспитанник "Динамо" и выступал за юношеские команды киевлян с 2016 по 2017 годы. В дальнейшем играл за вторые команды "Ворсклы" и "Александрии", словацкую "Сеницу", "Минай-2", "Рубикон" Киев, "Диназ" и "Левый Берег".
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