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Минай получил нового главного тренера

Первая лига

Официально объявят чуть позже

Минай получил нового главного тренера

fcnyva.com

Новина українською

Сегодня, 31-го января, исполняется 36 лет Евгению Калиниченко. А уже на днях специалиста представят в качестве главного тренера "Миная".

UA-Футбол уже писал, что бывший руководитель тернопольской "Нивы" – главный кандидат на должность тренера закарпатцев, которые в январе попрощались с Желько Любеновичем и его штабом. По факту назначение Калиниченко уже состоялось, но официально для общественности о нем объявят чуть позже.

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Тренерская карьера Калиниченко пока небогата – семь матчей у руля "Нивы" и работа с юношеской командой "Зари". Интересно, что одну из двух своих тренерских побед в Первой лиге Калиниченко добыл именно над "Минаем" в игре 5-го тура текущего розыгрыша со счетом 2:0.

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ФК Минай эксклюзив UA-Футбол Евгений Калиниченко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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