Уровень топ-5 УПЛ. В Металлисте 1925 рассказали о бюджете клуба и зарплатах игроков

Вице-президент перволиговского " Металлиста 1925 " Юрий Коротун рассказал о бюджете клуба и зарплатах игроков.

– Какой сейчас годовой бюджет у "Металлиста 1925"?

– К сожалению, бюджет раскрыть не могу, но он точно соответствует уровню УПЛ, а не Первой лиги.

– Если взять нынешнюю УПЛ, то это будет топ-10 команд или топ-5?

– Точно топ-5.

– А какова средняя зарплата игроков "Металлиста 1925"?

– Это конфиденциальная информация. У нас в контрактах написано, что третья сторона не может разглашать детали контрактов.

– Давайте по примеру прошлого вопроса. Топ-5 или топ-10 УПЛ?

– Извините, но я не знаю, какие зарплаты в "Александрии" или "Кривбассе" ( смеется, – прим.).