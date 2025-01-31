Вице-президент Металлиста 1925: Хотим стать третьей силой и конкурировать с Полесьем, Александрией, Кривбассом

Вице-президент "Металлиста 1925" Юрий Коротун высказался о дальнейших перспективах развития харьковского клуба.

– Расскажите, как президент клуба Владимир Носов видит развитие клуба? Какая цель стоит перед "Металлистом 1925"?

– Нам нужно декомпозировать наши цели: первоочередные и долгосрочные. О долгосрочных рано говорить, потому что сначала нужно выполнить первоочередные. Первоочередная цель – это выйти в УПЛ. Без главной команды, играющей на самом высоком уровне, развитие дальнейшей системы не выглядит логичным. Возможно, некоторые клубы ставят перед собой цель только развитие академии, но все равно ее выпускники должны играть в первой команде.

Что касается долгосрочной цели "Металлиста 1925", то это позиционировало себя, как команду из Харькова. Мы хотим представлять наш родной город и развивать систему первой команды, опираясь на академию местных питомцев.

– Какую "Металлист 1925" будет ставить цель в первом сезоне в УПЛ по возвращении?

– "Металлист 1925" хочет сразу стать третьей силой в украинском футболе и конкурировать с "Полесьем", "Александрией", "Кривбассом" и "Карпатами". Мы будем максимально ориентироваться на еврокубки.

– Вы сказали, что первоочередная цель "Металлиста 1925" – это выход в УПЛ. Если это сделаете через переходные матчи, то это будет приемлемым результатом, стоит ли все же цель – чемпионство в Первой лиге?

– Мы однозначно хотим выйти в УПЛ напрямую. Выход через плей-офф будет рассматриваться как недовыполнение цели. "Металлист 1925" должен выполнить цель без лотерейных стыковых матчей.